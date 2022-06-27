Проблем прибавилось. В Солнечной системе летает в 10 раз больше астероидов, чем считалось

Благодаря новым данным космического телескопа Gaia ученые получили намного больше информации о космических камнях в нашей звездной системе.

Астрономы в средине июня 2022 года представили новый чрезвычайно объемный набор данных, который получил название "DR3" от космического телескопа Gaia. Новый информационный каталог включает в себя данные о более чем 150 тысячах объектов Солнечной системы, большинство из которых являются астероидами, сообщает Forbes.

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Как уже писал Фокус, благодаря новому набору данных ученые узнали больше о химическом составе звезд в Млечном Пути, а также обнаружили новые необычные явления на звездах. Также астрономы получили много новой информации о температуре, массе, цвете, яркости и возрасте миллионов звезд в нашей галактике.

Этот новый космический обзор телескопа Gaia, который включает данные о миллионах объектов в нашей галактике, также предоставил новую информацию о космических объектах в нашей Солнечной системе.

По словам ученых, новые данные говорят о том, что в нашей звездной системе находится в 10 раз больше астероидов, чем считалось раньше. Эти выводы были сделаны на основе того, что телескоп Gaia предоставил информацию о более чем 150 тысячах объектов Солнечной системы, большинство из которых являются астероидами.

[ + – ] По словам ученых, новые данные говорят о том, что в нашей звездной системе находится в 10 раз больше астероидов, чем считалось раньше. Эти выводы были сделаны на основе того, что телескоп Gaia предоставил информацию о более чем 150 тысячах объектов Солнечной системы, большинство из которых являются астероидами Фото: Forbes

Космический телескоп Gaia, который принадлежит Европейскому космическому агентству, отправился в космос на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Куру в Южной Америке еще в декабре 2013 года. Уже через месяц он прибыл к месту назначения, точке Лагранжа L2 на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Кстати, недалеко от телескопа Gaia находится и новейший космический телескоп Уэбба.

[ + – ] Космический телескоп Gaia, который принадлежит Европейскому космическому агентству, отправился в космос на борту российской ракеты "Союз" с космодрома Куру в Южной Америке еще в декабре 2013 года. Уже через месяц он прибыл к месту назначения, точке Лагранжа L2 на расстоянии в 1,5 млн км от Земли Фото: wikipedia

Все эти годы Gaia собирает информацию о разных объектах Млечного Пути и составляет максимально подробную карту нашей галактики. Одной из задач телескопа является также наблюдение за объектами в нашей Солнечной системе.

"Новый огромный объем данных, который предоставил телескоп Gaia, дает возможность изменить наше представление об астероидах Солнечной системы", — говорит Карри Муйнонен из Хельсинкского университета, Финляндия.

Новые данные включают в себя информацию о траектории полета астероидов, а также об их размерах, форме, скорости вращения и других свойствах этих космических камней. По словам ученых, они не только получили новое значение количества астероидов, но и смогут рассчитать точные орбиты этих объектов.

[ + – ] Новые данные включают в себя информацию о траектории полета астероидов, а также об их размерах, форме, скорости вращения и других свойствах этих космических камней. По словам ученых, они не только получили новое значение количества астероидов, но и смогут рассчитать точные орбиты этих объектов Фото: Universe Today

С помощью телескопа Gaia ученые смогли узнать цвет примерно 60 тысяч астероидов. Это значительное достижение, ведь до этого точная информация о цвете этих объектов имелась только касательно нескольких из них. По словам ученых, эту информацию они используют для того, чтобы точно определить состав астероидов. Это в свою очередь поможет узнать историю их происхождения, а значит поможет раскрыть тайны эволюции всей Солнечной системы.

Космический телескоп Gaia постоянно вращается вокруг своей оси. Полный оборот обсерватория делает за 6 часов. И все это время Gaia с помощью двух оптических телескопов и трех научных приборов проводит наблюдение за звездами и другими объектами Млечного Пути. Благодаря своим приборам телескоп может максимально точно изучать местоположение, траекторию движения, а также скорость и внешний вид разных космических объектов.

По словам ученых, новый набор данных телескопа состоит из новой или более подробной информации о почти что 2 млрд объектов в Млечном Пути. Свою работу Gaia продолжит как минимум до 2025 года.

[ + – ] По словам ученых, новый набор данных телескопа состоит из новой или более подробной информации о почти что 2 млрд объектов в Млечном Пути. Свою работу Gaia продолжит как минимум до 2025 года Фото: NASA/JPL

О том, что бы хотелось больше всего узнать о нашей галактике ученым с помощью космического телескопа Gaia, уже писал Фокус. В частности, астрономы хотели бы раскрыть тайну происхождения Млечного Пути и как наша галактика приобрела такую спиральную форму.

Также Фокус писал, что данные космического телескопа Gaia показали, что один из регионов нашей галактики намного старше, чем остальные области.

Напоминаем, что в Южной Корее решили не отправлять космический аппарат к опасному для Земли астероиду Апофис и объяснили причину своего решения.