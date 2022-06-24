Миссия невыполнима. Космический аппарат не полетит к опасному для Земли астероиду

Ученые из Южной Кореи отказались от исследования астероида, который прилетит к Земле в 2029 году из-за технических трудностей.

Министерство науки Южной Кореи заявило о том, что планировавшаяся миссия к потенциально опасному астероиду Апофис, который снова приблизится к Земле в 2029 году отменена. Ученые считают, что у них нет необходимых технических возможностей, а потому объявили планируемый полет космического аппарата к астероиду невыполнимой миссией, сообщает Space.

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Астероид (99942) Апофис, диаметром примерно 340 метров открыли еще в 2004 году. Долгое время ученые считали, что в 2029 году он может упасть на Землю. Астероид Апофис приближался на достаточно близкое расстояние к Земле в 2013 году и уже тогда ученые NASA заявили, что его близкий пролет возле Земли в 2029-м и в 2036-м годах не представляет угрозы для планеты.

Немного позже ученые посчитали, что есть очень маленькая вероятность падения астероида на Землю в 2068 году. Но в 2021 году ученые из NASA окончательно заявили, что астероид Апофис не несет угрозы для Земли по крайне мере до конца этого столетия. Как уже писал Фокус этот астероид приближался к Земле и в прошлом году.

[ + – ] Траектория полета астероида Апофис возле Земли в 2029 году

Астероид Апофис принадлежит к классу Атонов — потенциально опасных для Земли космических камней и находится под пристальным вниманием ученых. Именно поэтому ученые из Южной Кореи разработали проект полета космического аппарата к этому астероиду. Аппарат должен был отправится в космос в период с июля 2026 года по январь 2027 года, чтобы в апреле 2029 года, во время близкого пролета возле Земли, исследовать астероид.

[ + – ] NASA получило снимки астероида Апофи, когда прилетал к Земле в 2021 году и находитлся на расстоянии в 17 млн км от нашей планеты Фото: NASA

Этот аппарат должен был следовать за астероидом и изучать его поверхность, а также возможные изменения в его структуре из-за влияния гравитации Земли. Но теперь Министерство науки Южной Кореи заявило, что у них нет необходимых технических возможностей для осуществления миссии и ученые решили не просить у правительства страны почти 308 млн долларов на реализацию проекта.

[ + – ] Астероид Апофис принадлежит к классу Атонов — потенциально опасных для Земли космических камней и находится под пристальным вниманием ученых. Именно поэтому ученые из Южной Кореи разработали проект полета космического аппарата к этому астероиду Фото: The Sun

Южная Корея, заключив соглашение с США на совместное изучение космоса, постепенно становится новым игроком на рынке космических исследований. Корейцы хотят принять участие в миссиях NASA по исследованию Луны, а также Южная Корея планирует запустить на спутник Земли свои собственные миссии в 2030-х годах.

По словам представителя Министерства науки Южной Кореи, Шин Вон Сика, страна не оказывается полностью от исследования астероидов и сейчас занимается разработкой новых проектов.

"Это будут намного более реалистичные миссии, чем та, которая планировалась к астероиду Апофис", — говорит Шин Вон Сик.

Как уже писал Фокус, NASA хочет использовать аппарат OSIRIS-REx, который завершил свою миссию по изучение астероида Бенну, для изучения астероида Апофис. Благодаря этому миссия получит новое название — OSIRIS-APEX.

Напоминаем, что в начале июня 2022 года к Земле уже приближался астероид, который также представялет угрозу для Земли, который принадлежит к классу Атонов.