Місія нездійсненна. Космічний апарат не полетить до небезпечного для Землі астероїда
Вчені з Південної Кореї відмовилися від дослідження астероїда, який прилетить до Землі в 2029 через технічні труднощі.
Міністерство науки Південної Кореї заявило про те, що запланована місія до потенційно небезпечного астероїда Апофіс, який знову наблизиться до Землі в 2029 році скасована. Вчені вважають, що вони не мають необхідних технічних можливостей, а тому оголосили запланований політ космічного апарату до астероїду нездійсненною місією, повідомляє Space.
Астероїд (99942) Апофіс, діаметром приблизно 340 метрів, відкрили ще в 2004 році. Довгий час вчені вважали, що 2029 року він може впасти на Землю. Астероїд Апофіс наближався на досить близьку відстань до Землі у 2013 році і вже тоді вчені NASA заявили, що його близький проліт біля Землі у 2029-му та у 2036-му роках не становить загрози для планети.
Трохи пізніше вчені вважали, що є дуже маленька можливість падіння астероїда на Землю в 2068 році. Але в 2021 році вчені з NASA остаточно заявили, що астероїд Апофіс не несе загрози для Землі, принаймні, до кінця цього століття. Як уже писав Фокус, цей астероїд наближався до Землі і минулого року.
Астероїд Апофіс належить до класу Атонів — потенційно небезпечного для Землі космічного каміння і перебуває під пильною увагою вчених. Саме тому вчені із Південної Кореї розробили проєкт польоту космічного апарату до цього астероїду. Апарат мав відправитися в космос у період з липня 2026 року до січня 2027 року, щоб у квітні 2029 року, під час близького прольоту біля Землі, досліджувати астероїд.
Цей апарат повинен був слідувати за астероїдом та вивчати його поверхню, а також можливі зміни в його структурі через вплив гравітації Землі. Але тепер Міністерство науки Південної Кореї заявило, що вони не мають необхідних технічних можливостей для здійснення місії, і вчені вирішили не просити в уряду країни майже 308 млн доларів на реалізацію проєкту.
Південна Корея, уклавши угоду зі США на спільне вивчення космосу, поступово стає новим гравцем на ринку космічних досліджень. Корейці хочуть взяти участь у місіях NASA з дослідження Місяця, а також Південна Корея планує запустити на супутник Землі свої власні місії у 2030-х роках.
За словами представника Міністерства науки Південної Кореї, Шин Вон Сіка, країна не фокусується виключно на дослідженні астероїдів і зараз розробляє нові проєкти.
"Це будуть набагато реалістичніші місії, ніж та, яка планувалася до астероїду Апофіс", — каже Шин Вон Сік.
Як уже писав Фокус, NASA хоче використовувати апарат OSIRIS-REx, який завершив свою місію з вивчення астероїда Бенну, для вивчення астероїда Апофіс. Завдяки цьому місія отримає нову назву OSIRIS-APEX.
Нагадуємо, що на початку червня 2022 року до Землі вже наближався астероїд, який також являє загрозу для Землі, що належить до класу Атонів.