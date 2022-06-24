Місія нездійсненна. Космічний апарат не полетить до небезпечного для Землі астероїда

Вчені з Південної Кореї відмовилися від дослідження астероїда, який прилетить до Землі в 2029 через технічні труднощі.

Міністерство науки Південної Кореї заявило про те, що запланована місія до потенційно небезпечного астероїда Апофіс, який знову наблизиться до Землі в 2029 році скасована. Вчені вважають, що вони не мають необхідних технічних можливостей, а тому оголосили запланований політ космічного апарату до астероїду нездійсненною місією, повідомляє Space.

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Астероїд (99942) Апофіс, діаметром приблизно 340 метрів, відкрили ще в 2004 році. Довгий час вчені вважали, що 2029 року він може впасти на Землю. Астероїд Апофіс наближався на досить близьку відстань до Землі у 2013 році і вже тоді вчені NASA заявили, що його близький проліт біля Землі у 2029-му та у 2036-му роках не становить загрози для планети.

Трохи пізніше вчені вважали, що є дуже маленька можливість падіння астероїда на Землю в 2068 році. Але в 2021 році вчені з NASA остаточно заявили, що астероїд Апофіс не несе загрози для Землі, принаймні, до кінця цього століття. Як уже писав Фокус, цей астероїд наближався до Землі і минулого року.

[ + – ] Траєкторія польоту астероїда Апофіс біля Землі у 2029 році

Астероїд Апофіс належить до класу Атонів — потенційно небезпечного для Землі космічного каміння і перебуває під пильною увагою вчених. Саме тому вчені із Південної Кореї розробили проєкт польоту космічного апарату до цього астероїду. Апарат мав відправитися в космос у період з липня 2026 року до січня 2027 року, щоб у квітні 2029 року, під час близького прольоту біля Землі, досліджувати астероїд.

[ + – ] NASA отримало знімки астероїда Апофіса, коли той прилітав до Землі в 2021 році і знаходився на відстані 17 млн км від нашої планети Фото: NASA

Цей апарат повинен був слідувати за астероїдом та вивчати його поверхню, а також можливі зміни в його структурі через вплив гравітації Землі. Але тепер Міністерство науки Південної Кореї заявило, що вони не мають необхідних технічних можливостей для здійснення місії, і вчені вирішили не просити в уряду країни майже 308 млн доларів на реалізацію проєкту.

[ + – ] Астероїд Апофіс належить до класу Атонів — потенційно небезпечного для Землі космічного каміння і перебуває під пильною увагою вчених. Саме тому вчені з Південної Кореї розробили проєкт польоту космічного апарату до цього астероїда. Фото: The Sun

Південна Корея, уклавши угоду зі США на спільне вивчення космосу, поступово стає новим гравцем на ринку космічних досліджень. Корейці хочуть взяти участь у місіях NASA з дослідження Місяця, а також Південна Корея планує запустити на супутник Землі свої власні місії у 2030-х роках.

За словами представника Міністерства науки Південної Кореї, Шин Вон Сіка, країна не фокусується виключно на дослідженні астероїдів і зараз розробляє нові проєкти.

"Це будуть набагато реалістичніші місії, ніж та, яка планувалася до астероїду Апофіс", — каже Шин Вон Сік.

Як уже писав Фокус, NASA хоче використовувати апарат OSIRIS-REx, який завершив свою місію з вивчення астероїда Бенну, для вивчення астероїда Апофіс. Завдяки цьому місія отримає нову назву OSIRIS-APEX.

Нагадуємо, що на початку червня 2022 року до Землі вже наближався астероїд, який також являє загрозу для Землі, що належить до класу Атонів.