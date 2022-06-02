Залишилось кілька днів. До Землі летить астероїд, що належить до небезпечного класу об'єктів

6 червня 2022 року до нашої планети наблизиться астероїд, який належить до групи Атона.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Згідно з прогнозами NASA, 6 червня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд, що вчетверо перевищує розмір синього кита, повідомляє Live Science.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Астероїд під назвою 2021 GT2 вчені виявили минулого року. Він належить до групи навколоземних астероїдів, яка називається Атонці. Більшість з відомих 1800 астероїдів цієї групи є потенційною загрозою для Землі.

2021 GT2 обертається навколо Сонця швидше, ніж Земля, а сам повний оберт робить за 342 дні, і перетинає під час руху орбіту Землі. Згідно з прогнозом NASA, астероїд, розмір якого вчені оцінюють у діапазоні від 37 до 83 метрів, пролетить поряд із Землею на відстані 3,5 млн км зі швидкістю 26 тисяч км/год. Якщо врахувати, що довжина синього кита складає в середньому 23 метри, цей астероїд може перевищувати розмір морського ссавця в 4 рази.

Враховуючи прогнозовану відстань до нашої планети, на якій буде астероїд, а це майже в 10 разів далі, ніж Місяць, вчені вважають, що він не може становити потенційної небезпеки для планети.

[ + – ] Враховуючи прогнозовану відстань до нашої планети, на якій буде астероїд, а це майже в 10 разів далі ніж Місяць, вчені вважають, що він не може представляти потенційної небезпеки для планети Фото: Seneca-Guns

6 червня 2022 року астероїд 2021 GT2 буде набагато ближчим до Землі, ніж під час наступного зближення з планетою, яке відбудеться 26 січня 2034 року. Тоді космічний камінь, згідно з прогнозами, має пролетіти поряд із Землею на відстані 14,5 млн км.

Навколоземними астероїдами вчені вважають ті космічні камені, які обертаються навколо Сонця в межах 194,5 млн км. Для порівняння, від Землі до Сонця — 149,5 млн км. NASA постійно стежить за рухом навколоземних астероїдів і намагається спрогнозувати, чи можуть вони становити небезпеку для нашої планети.

Наприклад, до групи Атонців належить астероїд Апофіс діаметром понад 300 метрів. Раніше вважалося, що у 2029 році він може зіткнутися із Землею. Але подальше вивчення траєкторії його польоту показало, що він не впаде на Землю ні у 2029, ні у 2036, хоча і буде дуже близько до нашої планети. Як вже писав Фокус, цей астероїд стане предметом вивчення космічного апарату OSIRIS-REx, який незабаром повернеться на Землю зі зразками породи астероїда Бенну.

[ + – ] Наприклад, до групи Атонців належить астероїд Апофіс діаметром понад 300 метрів. Раніше вважали, що у 2029 році він може зіткнутися із Землею Фото: Seneca-Guns

У будь-якому разі, в NASA вважають, що потрібно постійно бути готовими до того, що траєкторія будь-якого астероїда, що летить до Землі, може змінитися і він все ж таки стане небезпечним для планети.

Для того, щоб дізнатися, чи можна змінити траєкторію польоту астероїда, NASA відправило в космос апарат DART, який восени 2022 року вріжеться в астероїд Діморф діаметром 160 метрів. Внаслідок зіткнення астероїд не буде знищений, а має лише змінитись його траєкторія руху. Як уже писав Фокус, космічний апарат DART надіслав унікальні знімки космосу, які він зробив на шляху до своєї цілі.