Залишилось кілька днів. До Землі летить астероїд, що належить до небезпечного класу об'єктів
6 червня 2022 року до нашої планети наблизиться астероїд, який належить до групи Атона.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Згідно з прогнозами NASA, 6 червня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд, що вчетверо перевищує розмір синього кита, повідомляє Live Science.
Астероїд під назвою 2021 GT2 вчені виявили минулого року. Він належить до групи навколоземних астероїдів, яка називається Атонці. Більшість з відомих 1800 астероїдів цієї групи є потенційною загрозою для Землі.
2021 GT2 обертається навколо Сонця швидше, ніж Земля, а сам повний оберт робить за 342 дні, і перетинає під час руху орбіту Землі. Згідно з прогнозом NASA, астероїд, розмір якого вчені оцінюють у діапазоні від 37 до 83 метрів, пролетить поряд із Землею на відстані 3,5 млн км зі швидкістю 26 тисяч км/год. Якщо врахувати, що довжина синього кита складає в середньому 23 метри, цей астероїд може перевищувати розмір морського ссавця в 4 рази.
Враховуючи прогнозовану відстань до нашої планети, на якій буде астероїд, а це майже в 10 разів далі, ніж Місяць, вчені вважають, що він не може становити потенційної небезпеки для планети.
6 червня 2022 року астероїд 2021 GT2 буде набагато ближчим до Землі, ніж під час наступного зближення з планетою, яке відбудеться 26 січня 2034 року. Тоді космічний камінь, згідно з прогнозами, має пролетіти поряд із Землею на відстані 14,5 млн км.
Навколоземними астероїдами вчені вважають ті космічні камені, які обертаються навколо Сонця в межах 194,5 млн км. Для порівняння, від Землі до Сонця — 149,5 млн км. NASA постійно стежить за рухом навколоземних астероїдів і намагається спрогнозувати, чи можуть вони становити небезпеку для нашої планети.
Наприклад, до групи Атонців належить астероїд Апофіс діаметром понад 300 метрів. Раніше вважалося, що у 2029 році він може зіткнутися із Землею. Але подальше вивчення траєкторії його польоту показало, що він не впаде на Землю ні у 2029, ні у 2036, хоча і буде дуже близько до нашої планети. Як вже писав Фокус, цей астероїд стане предметом вивчення космічного апарату OSIRIS-REx, який незабаром повернеться на Землю зі зразками породи астероїда Бенну.
У будь-якому разі, в NASA вважають, що потрібно постійно бути готовими до того, що траєкторія будь-якого астероїда, що летить до Землі, може змінитися і він все ж таки стане небезпечним для планети.
Для того, щоб дізнатися, чи можна змінити траєкторію польоту астероїда, NASA відправило в космос апарат DART, який восени 2022 року вріжеться в астероїд Діморф діаметром 160 метрів. Внаслідок зіткнення астероїд не буде знищений, а має лише змінитись його траєкторія руху. Як уже писав Фокус, космічний апарат DART надіслав унікальні знімки космосу, які він зробив на шляху до своєї цілі.