Осталось несколько дней. К Земле летит астероид, принадлежащий к опасному классу объектов

6 июня 2022 года к нашей планете приблизится астероид, который принадлежит к группе Атонов.

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Согласно прогнозам NASA, 6 июня к Земле приблизится потенциально опасный астероид, который в четыре раза превышает размер синего кита, сообщает Live Science.

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Астероид под названием 2021 GT2 ученые обнаружили в прошлом году. Он принадлежит к группе околоземных астероидов, которая называется Атоны. Большинство из известных 1800 астероидов этой группы представляют потенциальную угрозу для Земли.

2021 GT2 вращается вокруг Солнца быстрее, чем Земля, а именно делает полный оборот за 342 дня, и пересекает во время движения орбиту Земли. Согласно прогнозу NASA, астероид, размер которого ученые оценивают в диапазоне от 37 до 83 метров, пролетит рядом с Землей на расстоянии в 3,5 млн км со скоростью 26 тысяч км/час. Если учесть, что длина синего кита составляет в среднем 23 метра, то этот астероид может превышать размер морского млекопитающего в 4 раза.

Учитывая прогнозируемое расстояние до нашей планеты, на котором будет находиться астероид, а это почти в 10 раз дальше чем находится Луна, ученые считают, что он не может представлять потенциальной опасности для планеты.

[ + – ] Учитывая прогнозируемое расстояние до нашей планеты, на котором будет находится астероид, а это почти в 10 раз дальше чем находится Луна, ученые считают, что он не может представлять потенциальной опасности для планеты Фото: Live Science

6 июня 2022 года астероид 2021 GT2 будет намного ближе к Земле, чем во время следующего сближения с планетой, которое состоится 26 января 2034 года. Тогда космический камень, согласно прогнозам, должен пролететь рядом с Землей на расстоянии в 14,5 млн км.

Околоземными астероидами ученые считают те космические камни, которые вращаются вокруг Солнца в переделах 194,5 млн км. Для сравнения, от Земли до Солнца – 149,5 млн км. NASA постоянно следит за движением околоземных астероидов и пытается спрогнозировать могут ли они представлять опасность для нашей планеты.

Например, к группе Атонов принадлежит астероид Апофис диаметром больше 300 метров. Раньше считалось, что в 2029 году он может столкнуться с Землей. Но последующее изучение траектории его полета показало, что он не упадет на Землю ни в 2029, ни в 2036 году, хотя и будет находиться очень близко к нашей планете. Как уже писал Фокус, этот астероид станет предметом изучения космического аппарата OSIRIS-REx, который скоро вернется на Землю с образцами породы астероида Бенну.

[ + – ] Например, к группе Атонов принадлежит астероид Апофис диаметром больше 300 метров. Раньше считалось, что в 2029 году он может столкнутся с Землей Фото: Live Science

В любом случае, в NASA считают, что нужно постоянно быть готовыми к тому, что траектория любого летящего к Земле астероида может измениться и он все же станет опасным для планеты.

Для того, чтобы узнать можно ли изменить траекторию полета астероида, NASA отправило в космос аппарат DART, который же осенью 2022 года врежется в астероид Диморф диаметром 160 метров. В результате столкновения астероид не будет уничтожен, а должна только измениться его траектория движения. Как уже писал Фокус, космический аппарат DART прислал уникальные снимки космоса, которые он сделал на пути к своей цели.