Проблем побільшало. У Сонячній системі літає вдесятеро більше астероїдів, ніж вважалося

Завдяки новим даним космічного телескопа Gaia вчені отримали набагато більше інформації про космічні камені в нашій зірковій системі.

Астрономи в середині червня 2022 представили новий надзвичайно об'ємний набір даних, який отримав назву "DR3" від космічного телескопа Gaia. Новий інформаційний каталог включає дані про понад 150 тисяч об'єктів Сонячної системи, більшість з яких є астероїдами, повідомляє Forbes.

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Як уже писав Фокус, завдяки новому набору даних вчені дізналися більше про хімічний склад зірок у Чумацькому Шляху, а також виявили нові незвичайні явища на зірках. Також астрономи отримали багато нової інформації про температуру, масу, колір, яскравість і вік мільйонів зірок у нашій галактиці.

Цей новий космічний огляд телескопа Gaia, який включає дані про мільйони об'єктів у нашій галактиці, також надав нову інформацію про космічні об'єкти у нашій Сонячній системі.

За словами вчених, нові дані говорять про те, що в нашій зірковій системі вдесятеро більше астероїдів, ніж вважалося раніше. Ці висновки були зроблені на основі того, що телескоп Gaia надав інформацію про понад 150 тисяч об'єктів Сонячної системи, більшість з яких є астероїдами.

[ + – ] За словами вчених, нові дані говорять про те, що в нашій зірковій системі вдесятеро більше астероїдів, ніж вважалося раніше. Ці висновки були зроблені на основі того, що телескоп Gaia надав інформацію про понад 150 тисяч об'єктів Сонячної системи, більшість з яких є астероїдами Фото: Forbes

Космічний телескоп Gaia, який належить Європейському космічному агентству, вирушив у космос на борту російської ракети "Союз" із космодрому Куру в Південній Америці ще у грудні 2013 року. Вже за місяць він прибув до місця призначення, точці Лагранжа L2 на відстані 1,5 млн км від Землі. До речі, неподалік телескопа Gaia знаходиться і новий космічний телескоп Вебба.

[ + – ] Космічний телескоп Gaia, який належить Європейському космічному агентству, вирушив у космос на борту російської ракети "Союз" із космодрому Куру в Південній Америці ще у грудні 2013 року. Вже за місяць він прибув до місця призначення, точці Лагранжа L2 на відстані 1,5 млн км від Землі Фото: wikipedia

Всі ці роки Gaia збирає інформацію про різні об'єкти Чумацького Шляху та складає максимально докладну карту нашої галактики. Одним із завдань телескопа є також спостереження за об'єктами у нашій Сонячній системі.

"Новий величезний обсяг даних, який надав телескоп Gaia, дає можливість змінити наше уявлення про астероїди Сонячної системи", — говорить Каррі Муйнонен з університету Хельсінкі, Фінляндія.

Нові дані включають інформацію про траєкторію польоту астероїдів, а також про їхні розміри, форму, швидкість обертання та інші властивості цих космічних каменів. За словами вчених, вони не лише набули нового значення кількості астероїдів, але й зможуть розрахувати точні орбіти цих об'єктів.

[ + – ] Нові дані включають інформацію про траєкторію польоту астероїдів, а також про їх розміри, форму, швидкість обертання та інші властивості цих космічних каменів. За словами вчених, вони не лише набули нового значення кількості астероїдів, але й зможуть розрахувати точні орбіти цих об'єктів Фото: Universe Today

За допомогою телескопа Gaia вчені змогли впізнати колір приблизно 60 тисяч астероїдів. Це значне досягнення, адже раніше точна інформація про колір цих об'єктів була лише щодо кількох з них. За словами вчених, цю інформацію використовують для того, щоб точно визначити склад астероїдів. Це допоможе дізнатися історію їх походження, отже допоможе розкрити таємниці еволюції всієї Сонячної системи.

Космічний телескоп Gaia постійно обертається довкола своєї осі. Повний оберт обсерваторія робить за 6 годин. І весь цей час Gaia за допомогою двох оптичних телескопів та трьох наукових приладів проводить спостереження за зірками та іншими об'єктами Чумацького Шляху. Завдяки своїм приладам телескоп може максимально точно вивчати місце розташування, траєкторію руху, а також швидкість та зовнішній вигляд різних космічних об'єктів.

За словами вчених, новий набір даних телескопа складається з нової або більш детальної інформації про майже 2 млрд об'єктів у Чумацькому Шляху. Свою роботу Gaia продовжить щонайменше до 2025 року.

[ + – ] За словами вчених, новий набір даних телескопа складається з нової або більш детальної інформації про майже 2 млрд об'єктів у Чумацькому Шляху. Свою роботу Gaia продовжить як мінімум до 2025 року Фото: Titan

Про те, що хотілося б найбільше дізнатися про нашу галактику вченим за допомогою космічного телескопа Gaia, вже писав Фокус. Зокрема, астрономи хотіли б розкрити таємницю походження Чумацького Шляху і як наша галактика набула такої спіральної форми.

Також Фокус писав, що дані космічного телескопа Gaia показали, що один із регіонів нашої галактики набагато старший, ніж інші області.

Нагадуємо, що у Південній Кореї вирішили не відправляти космічний апарат до небезпечного для Землі астероїду Апофіс та пояснили причину свого рішення.