Не співпадає на 2 млрд років. Область Чумацького Шляху виявилася набагато старшою за решту його частини

За допомогою космічного телескопа Gaia вчені з'ясували, що товстий диск нашої галактики почав формуватися на 2 млрд років раніше, ніж вважалося.

Нові дані вчених Маошен Сяна та Ханса-Вальтера Рікса з Інституту астрономії Макса Планка говорять про те, що частина Чумацького Шляху, що називається "товстий диск", розпочала процес свого формування 13 млрд років тому. Це приблизно на 2 млрд років раніше, ніж очікували вчені, й лише через 800 млн років після Великого вибуху, повідомляє Phys.

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Наша галактика складається з різних частин. Здебільшого це гало та диск. Гало — це сферична область, яка оточує диск, який складається з тонкого та товстого дисків. У тонкому диску є більшість зірок, які ми бачимо. Товстий диск більший за тонкий у понад два рази. В ньому знаходиться лише кілька відсотків зірок Чумацького Шляху на околицях Сонця.

Вивчаючи гігантські зірки за допомогою космічного телескопа Gaia у цих різних частинах галактики, вчені змогли скласти тимчасову шкалу формування Чумацького Шляху.

[ + – ] На зображенні показана галактика Чумацький Шлях та окремо виділені розміри товстого та тонкого дисків (у колі) Фото: phys.org

Дві фази в історії Чумацького Шляху

Нове дослідження показує, що Чумацький Шлях сформувався за 2 етапи. Під час першого етапу, який розпочався через 800 млн років після Великого вибуху, в товстому диску почали формуватись зірки.

За словами вчених, можливо, під час першого етапу почали формуватись і внутрішні частини гало. Цей процес швидко прискорився і завершився приблизно через 2 млрд років. Тоді ж Чумацький Шлях поглинув карликову галактику Гайя-Енцелад.

[ + – ] Чумацький Шлях — це спіральна галактика з перемичкою, якій приблизно 13 млрд років, і вона складається із сотень мільярдів зірок. Зліва показано спіральну структуру галактичного диска, де розташована більшість зірок. Діаметр диска становить близько 100 000 світлових років, а Сонце знаходиться приблизно на півдорозі між його центром та периферією. Справа показаний тонкий диск висотою приблизно 700 світлових років, вбудований у товстий диск висотою близько 3000 світлових років. Також тут видно галактичний балдж — це опуклість у центрі Чумацького Шляху, де є приблизно 10 млрд зірок. Зліва видно цю опуклість у центрі галактичного диска, яка має витягнуту форму, що робить Чумацький Шлях галактикою з перемичкою Фото: Apophis

В результаті гало галактики наповнилося зірками, й це сприяло тому, що товстий диск, що зароджувався, почав формувати більшість своїх зірок. Тонкий диск, у якому знаходиться Сонце, утворився під час другого етапу формування галактики.

Нове дослідження показує, що в товстому диску продовжували формуватися зірки після поглинання галактики Гайя-Енцелад, ще приблизно до позначки 6 млрд років після Великого вибуху.

Нова історія Чумацького Шляху

Те, що товстий диск сформувався раніше, змінює уявлення про ранню історію нашої галактики.

"Вже кілька років вчені підозрювали, що Чумацький Шлях вже існував до того, як сформувалося гало, але в нас не було чіткого уявлення про те, як виглядав цей Чумацький Шлях. Наше дослідження змінює загальне уявлення про те, як і коли сформувалася наша галактика ", — кажуть вчені.

За словами дослідників, поки що неможливо заглянути так далеко у Всесвіт, щоб вивчити формування подібних дисків у ранніх галактиках. Але все може виправити новий космічний телескоп на честь Джеймса Вебба, який здатний досліджувати найперші галактики нашого Всесвіту, кажуть вчені.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що надуває бульбашки в центрі Чумацького Шляху. За словами дослідників, величезні бульбашки з'явилися внаслідок "роботи" надмасивної чорної діри.

Фокус також писав про те, що вчені виявили величезну ударну хвилю, яка йде через космос, більшу за Чумацький Шлях. Ця хвиля настільки величезна, що простягається в космос на відстань 6,5 млн світлових років.