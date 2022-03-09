Учені з'ясували, що надуває бульбашки в центрі Чумацького Шляху

За словами дослідників, величезні бульки з'явилися внаслідок "діяльності" надмасивної чорної діри.

Ще у 2020 році космічний рентгенівський телескоп eRosita зробив знімки двох величезних бульбашок, які сягають великої відстані над і під центром нашої галактики. З того часу астрономи намагалися зрозуміти, що було причиною їхньої появи. Тепер міжнародна група вчених припустила, що ці бульбашки з'явилися в результаті викиду потужного струменя з надмасивної діри в центрі Чумацького Шляху. Вчені вважають, що виверження речовини почалося приблизно 2,6 млн років тому і тривало близько 100 тисяч років, повідомляє Phys.

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Нове дослідження показує, що бульбашки Фермі, які виявили ще в 2010 році та хмара із заряджених частинок, що знаходиться приблизно в центрі галактики, були створені тим самим потоком енергії надмасивної чорної діри.

"Наше дослідження дає більше розуміння того, як надмасивні чорні діри взаємодіють зі своїми галактиками. Така взаємодія дозволяє чорним дірам зростати контрольовано, а не безконтрольно", — каже Матеуш Рушковскі з Університету штату Мічиган.

За словами вченого, наразі є два пояснення появи бульбашок Фермі та бульбашок eRosita, які названі так на честь космічних телескопів, які їх відкрили. Одні вчені вважають, що вони з'явилися в результаті викиду речовини після вибуху наднової, а друге пояснення, яке підтверджує нове дослідження, полягає в тому, що вони з'явилися в результаті викиду енергії з надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики.

[ + – ] Надмасивна чорна діра Стрілець A* у центрі нашої галактики (на її місце вказує стрілка). Знімок зроблений космічним телескопом "Чандра" Фото: wikipedia

Учені вважають, що викиди з чорної діри з'являються, коли речовина рухається до неї, але не перетинає обрій подій, коли ніщо не може повернутися назад. Оскільки частина цієї речовини повертається назад у космос, чорні діри не ростуть безконтрольно. Але енергія, яку викидає чорна діра, витісняє речовину поблизу чорної діри, і створюються ці величезні бульбашки.

За словами вчених, висота бульбашок eRosita становить 11 кілопарсек. Один парсек – це 3,26 світлових років. Так, вони мають висоту майже 36 тисяч світлових років.

Щоб краще розуміти ці розміри, уявіть, що наш Чумацький Шлях має діаметр 30 кілопарсек, а Сонячна система розташована приблизно за 8 кілопарсек від центру галактики. Вчені вважають, що бульбашки eRosita приблизно вдвічі більша за бульбашки Фермі.

Нагадуємо, що в центрі Чумацького Шляху астрономи виявили незрозумілі структури. Вони мають величезні розміри та складаються з магнітних ниток, які впорядковані дуже точно.

Також учені з'ясували, чим насправді є об'єкт, який вважали найближчою до Землі чорною дірою. Виявилося, що, по-перше, ніякої чорної діри там немає, а по-друге, це унікальна пара зірок.

Як уже писав Фокус, астрономам вдалося розкрити секрет надмасивної чорної діри в далекій галактиці. Дослідники виявили структуру подвійної спіралі в магнітному полі галактики M87. І вона схожа на збільшений ланцюг ДНК.