У Землі під носом. У центрі Чумацького Шляху знайдено незрозумілі структури (фото)

Виявлені структури мають величезні розміри та складаються з магнітних ниток, упорядкованих надзвичайно точно.

Нові знімки Чумацького Шляху допомогли астрономам уперше побачити гігантські структури в самому серці нашої галактики. Про це повідомляє Science Alert.

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Знімки, що вражають своєю масштабністю, були зроблені надчутливим радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці. На фотографіях видно майже тисячу магнітних ниток, довжина яких досягає 150 світлових років. Вони розташовані в середині Чумацького Шляху напрочуд акуратно та послідовно.

Уперше подібні структури було знайдено в 1980-х роках, і нове відкриття додає до цієї скарбнички ще десятки нових магнітних ниток.

"Довгий час ми вивчали нитки не з того ракурсу. Тепер же ми змогли побачити картину в цілому — панорамний вигляд, який дозволив побачити безліч ниток. Ви не можете вивчити всю структуру, ґрунтуючись лише на кількох її нитках, вам доведеться побачити всю картину", — каже астрофізик, який виявив магнітні нитки, Фархад Юсеф-Заде.

[ + – ] На зображенні показано перисте випромінювання від супербульбашки в центрі Чумацького Шляху, а найяскравіша точка – надмасивна чорна діра Стрілець А*. Фото: галактика

Розглянути гігантські структури вдалося за допомогою найпередовішого радіотелескопа у світі MeerKAT. Із моменту свого відкриття у 2016 році телескоп надає безпрецедентні дані про центр галактики. Останнє відкриття було зроблено на основі 200 годин спостережень за 3 роки.

Поки що вчені не можуть пояснити походження структури в центрі Чумацького Шляху. Дослідники припускають, що магнітні нитки складаються з електронів космічних променів. Вони обертаються в нитках магнітних полів зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Завдяки новим даним, учені знають, що магнітні поля посилюються по всій довжині ниток. У даних також виявився залишок наднової, але він мав іншу сигнатуру. Це свідчить про те, що наднові неможливо знайти джерелами магнітних ниток.

[ + – ] Знайдені залишки наднової. Фото: галактика

Ще одна дивність полягає в тому, що нитки розташовуються в Чумацькому Шляху групами, всередині яких вони розподіляються напрочуд рівномірно, як струни в арфі.

[ + – ] Карта магнітних ниток у галактичному центрі. Фото: галактика

"Ми досі не розуміємо, як нитки збираються до груп, розподіляються з такою точністю та як виникають ці рівні інтервали між ними", – наголошує Юсеф-Заде.

Залишається невідомим і процес, який прискорює електрони всередині магнітних ниток. Найближчим часом дослідники збираються каталогізувати кожну нитку окремо, щоб зрозуміти їхні загальні характеристики.