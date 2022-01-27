У Земли под самым носом. В центре Млечного Пути найдены необъяснимые структуры (фото)
Обнаруженные структуры имеют гигантские размеры и состоят из магнитных нитей, упорядоченных необычайно точно.
Новые снимки Млечного Пути помогли астрономам впервые увидеть гигантские структуры в самом сердце нашей галактики. Об этом сообщает Science Alert.
Поражающие своей масштабностью снимки были сделаны сверхчувствительным радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. На фотографиях видна почти тысяча магнитных нитей, чья длина достигает 150 световых лет. Они расположены в середине Млечного Пути на удивление аккуратно и последовательно.
Впервые подобные структуры были найдены в 1980-х годах, и новое открытие добавляет в эту копилку еще десятки новых магнитных нитей.
"Долгое время мы изучали нити не с того ракурса. Теперь же мы смогли увидеть картину в целом – панорамный вид, который позволил увидеть множество нитей. Вы не можете изучить всю структуру, основываясь лишь на нескольких ее нитях, вам понадобится увидеть всю картину", – говорит астрофизик, обнаруживший магнитные нити Фархад Юсеф-Заде.
Рассмотреть гигантские структуры удалось с помощью самого передового радиотелескопа в мире MeerKAT. С момент своего открытия в 2016 году, телескоп предоставляет беспрецедентные данные о центре галактики. Последнее открытие было сделано на основе 200 часов наблюдений за 3 года.
Пока ученые не могут объяснить происхождение структуры в центре Млечного Пути. Исследователи предполагают, что магнитные нити состоят из электронов космических лучей. Они вращаются в нитях магнитных полей со скоростью, близкой к скорости света.
Благодаря новым данным, ученые знают, что магнитные поля усиливаются по всей длине нитей. В данных также обнаружился остаток сверхновой, но у него была другая сигнатура. Это указывает на то, что сверхновые не могут быть источниками магнитных нитей.
Еще одна странность заключается в том, что нити располагаются в Млечном Пути группами, внутри которых они распределяются на удивление равномерно, как струны в арфе.
"Мы до сих пор не понимаем, как нити собираются в группы, распределяются с такой точностью и как возникают эти ровные интервалы между ними", – подчеркивает Юсеф-Заде.
Остается неизвестным и процесс, ускоряющий электроны внутри магнитных нитей. В ближайшее время исследователи собираются каталогизировать каждую нить по отдельности, чтобы понять общие их характеристики.