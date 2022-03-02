Найближча до Землі чорна діра зовсім не чорна і не діра: учені з'ясували, що це за об'єкт

Те, що астрономи вважали чорною діркою на відстані приблизно 1120 світлових років від Землі, виявилося "зоряним вампіром".

З 2020 року астрономи вважали, що об'єкт HR 6819, який розташований у сузір'ї Телескоп на відстані 1120 світлових років від нас – це потрійна система, яка складається з двох зірок та чорної діри. Якби це виявилося правдою, то це була б найближча до нас чорна діра. Але нове дослідження показало, що чорної діри там немає, а є дві зірки, одна з яких як вампір "висмоктує життя" з іншої, повідомляє ScienceAlert.

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Історія об'єкту HR 6819

Ще в 1980 роках астрономи виявили об'єкт, який назвали HR 6819. Це виявилася Ве-зірка, дуже гаряча зірка з дуже великою швидкістю обертання, яка має приблизно 6 мас Сонця.

У 2009 році вчені виявили, що навколо цієї зірки обертається карликова зірка спектрального класу B (це надзвичайно яскраві зірки), яка має приблизно від 0,4 до 0,8 мас Сонця.

У 2020 році астрономи з Європейської південної обсерваторії заявили, що в цій системі є третій об'єкт і це чорна діра, яку поки неможливо побачити. Згідно з їхньою заявою – це найближча до Землі чорна діра.

[ + – ] Щоб мати уявлення про Ве-зірки, існує ілюстративне зображення зірки Ахернар, яка стиснута через швидке обертання. Вона розташована на відстані 139 світлових років від нас у сузір'ї Ерідана Фото: wikipedia

Нове дослідження

Але інші вчені різних країн світу поставили під сумнів цю гіпотезу і почалися додаткові дослідження. Якщо там є чорна діра, то відстань між двома зірками має бути більшою. Якщо діра відсутня, то відстань між зірками буде навпаки дуже маленькою.

"Ми використовували Дуже Великий телескоп, щоб перевірити цю гіпотезу і дійшли дуже цікавих висновків", — говорить Ебігейл Фрост, астрофізик з Католицького університету Левена в Бельгії.

Нове дослідження підтвердило, що зірки у системі HR 6819 розташовані близько одна до одної і на них нічого не впливає. Це означає, що жодної чорної діри там немає.

Космічний вампіризм

Але вченим вдалося виявити те, як взаємодіють зірки між собою. Більш масивна зірка як космічний вампір "висмоктала" атмосферу зі свого компаньйона. І це сталося нещодавно за космічними мірками.

"Нам вдалося зафіксувати таку стадію взаємодії зірок, яку дуже складно "зловити", адже все відбувається досить швидко", — каже Фрост.

За словами вчених, дослідження HR 6819 надає нову інформацію про еволюцію масивних зірок.

Нагадуємо, що астрономи досі не можуть розібратися, що саме відбувається з чорною діркою в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Вона поводиться дуже незвично і непередбачувано.

Як уже писав Фокус, астрономам вдалося виявити найменшу чорну дірку, яка у 200 тисяч разів важча за наше Сонце.