Ближайшая к Земле черная дыра совсем не черная и не дыра: ученые выяснили, что же это за объект

То, что астрономы считали черной дырой на расстоянии примерно 1120 световых лет от Земли оказалось "звездным вампиром".

С 2020 года астрономы считали, что объект HR 6819, который находится в созвездии Телескоп на расстоянии в 1120 световых лет от нас – это тройная система, которая состоит из двух звезд и черной дыры. Если бы это оказалось правдой, то это была бы самая близкая к нам черная дыра. Но новое исследование показало, что черной дыры там нет, а есть две звезды, одна из которых как вампир "высасывает жизнь" из другой, сообщает ScienceAlert.

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История объекта HR 6819

Еще в 1980 годах астрономы обнаружили объект, который назвали HR 6819. Это оказалась Ве-звезда, очень горячая звезда с очень большой скоростью вращения, которая имеет примерно 6 масс Солнца.

В 2009 году ученые обнаружили, что вокруг этой звезды вращается карликовая звезда спектрального класса B (это невероятно яркие звезды), которая имеет примерно от 0,4 до 0,8 масс Солнца.

В 2020 году астрономы из Европейской южной обсерватории заявили, что в этой системе присутствует третий объект и это черная дыра, которую пока невозможно увидеть. Согласно их заявлению – это самая близкая к Земле черная дыра.

[ + – ] Чтобы иметь представление о Ве-звездах, существует иллюстративное изображение звезды Ахернар, которая сжатая из-за быстрого вращения. Она находится на расстоянии 139 световых лет от нас в созвездии Эридана Фото: wikipedia

Новое исследование

Но другие ученые из разных стран мира поставили под сомнение эту гипотезу и начались дополнительные исследования. Если там есть черная дыра, то расстояние между двумя звездами должно быть большим. Если же дыра отсутствует, то расстояние между звездами будет наоборот очень маленьким.

"Мы использовали Очень Большой телескоп, чтобы проверить эту гипотезу и пришли к очень интересным выводам", — говорит Эбигейл Фрост, астрофизик из Католического университета Левена в Бельгии.

Новое исследование подтвердило, что звезды в системе HR 6819 находятся близко друг к другу и на них ничего не влияет. Это значит, что никакой черной дыры там нет.

Космический вампиризм

Но ученым удалось обнаружить то, как именно взаимодействуют звезды между собой. Более массивная звезда как космический вампир "высосала" атмосферу из своего компаньона. И это произошло недавно по космическим меркам.

"Нам удалось зафиксировать такую стадию взаимодействия звезд, которую очень сложно "поймать", ведь все происходит достаточно быстро", — говорит Фрост.

По словам ученых, исследование HR 6819 предоставляет новую информацию об эволюции массивных звезд.

Напоминаем, что астрономы до сих пор не могут разобраться, что же именно происходит с черной дырой в центре нашей галактики Млечный Путь. Она ведет себя очень необычно и непредсказуемо.

Как уже писал Фокус, астрономам удалось обнаружить самую маленькую черную дыру, которая в 200 тысяч раз тяжелее нашего Солнца.