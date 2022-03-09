Ученые выяснили, что надувает пузыри в центре Млечного Пути

По словам исследователей, огромные пузыри появились в следствие "деятельности" сверхмассивной черной дыры.

Еще в 2020 году космический рентгеновский телескоп eRosita сделал снимки двух огромных пузырей, которые простираются на большое расстояние над и под центром нашей галактики. С тех пор астрономы пытались понять, что являлось причиной их появления. Теперь международная группа ученых предположила, что эти пузыри появились в результате выброса мощной струи из сверхмассивной дыры в центре Млечного Пути. Ученые полагают, что извержение вещества началось примерно 2,6 млн лет назад и продолжалось около 100 тысяч лет, сообщает Phys.

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Новое исследование показывает, что пузыри Ферми, которые обнаружили еще в 2010 году и облако из заряженных частиц, которое находится примерно в центре галактики, были созданы тем же потоком энергии сверхмассивной черной дыры.

"Наше исследование дает больше понимания того, как сверхмассивные черные дыры взаимодействуют со своими галактиками. Такое взаимодействие позволяет черным дырам расти контролируемым образом, а не бесконтрольно", — говорит Матеуш Рушковски из Университета штата Мичиган.

По словам ученого, на данный момент есть два объяснения появления пузырей Ферми и пузырей eRosita, которые названы так в честь космических телескопов, которые их открыли. Одни ученые считают, что они появились в результате выброса вещества после взрыва сверхновой, а второе объяснение, которое подтверждает новое исследование, заключается в том, что они появились в результате выброса энергии из сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

[ + – ] Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* в центре нашей галактики (на ее местопложение указывает стрелка). Снимок сделан космическим телескопом "Чандра" Фото: wikipedia

Ученые считают, что выбросы из черной дыры появляются, когда вещество движется к ней, но не пересекает горизонт событий, когда ничто не может вернуться обратно. Поскольку часть этого вещества возвращается обратно в космос, черные дыры не растут бесконтрольно. Но энергия, которую выбрасывает черная дыра, вытесняет вещество вблизи черной дыры, и создаются эти огромные пузыри.

По словам ученых, высота пузырей eRosita составляет 11 килопарсек. Один парсек — это 3,26 световых лет. Таким образом, они имеют высоту почти 36 тысяч световых лет.

Чтобы лучше понимать эти размеры, представьте, что наш Млечный Путь имеет диаметр 30 килопарсек, а Солнечная система находится примерно в 8 килопарсеках от центра галактики. Ученые считают, что пузыри eRosita примерно в два раза больше пузырей Ферми.

Напоминаем, что в центре Млечного Пути астрономы обнаружили необъяснимые структуры. Они имеют гигантские размеры и состоят из магнитных нитей, которые упорядочены очень точно.

Также ученые выяснили, чем на самом деле является объект, который считали ближайшей к Земле черной дырой. Оказалось, что, во-первых никакой черной дыры там нет, а во-вторых это уникальная пара звезд.

Как уже писал Фокус, астрономам удалось раскрыть секрет сверхмассивной черной дыры в далекой галактике. Исследователи обнаружили структуру двойной спирали в магнитном поле галактики M87. И она похожа на увеличенную цепь ДНК.