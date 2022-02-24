Більше за Чумацький Шлях. Вчені виявили величезну ударну хвилю, що йде через космос

Мільярд років тому, внаслідок зіткнення двох скупчень галактик, вирвалися в космос пара ударних хвиль просто неймовірних розмірів.

Ці ударні хвилі настільки величезні, що простягаються в просторі на відстань у 6,5 млн світлових років і можуть запросто поглинути наш Чумацький Шлях, у якого діаметр 100 тисяч світлових років, повідомляє ScienceAlert.

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Група астрономів дослідила ці ударні хвилі, що випускають світло в радіодіапазоні, за допомогою радіотелескопа MeerKAT, що знаходиться в Південній Африці.

"Ці хвилі набагато складніші, ніж ми думали", — говорить Франческо де Гасперін з Гамбурзького університету в Німеччині.

Ударні хвилі після зіткнення галактичних скупчень

За словами вченого, ці ударні хвилі діють як великі прискорювачі частинок, які розганяють електрони майже до швидкості світла. На Землі ударні хвилі видно в радіодіапазоні саме завдяки електронам, які на високій швидкості перетинають магнітне поле та випромінюють радіохвилі.

Два скупчення галактик, які зіткнулися разом, все ще продовжують зливатися. Нове скупчення галактик отримало назву Abell 3667. Воно знаходиться на відстані 700 млн світлових років від нас. У цьому скупченні сконцентровано щонайменше 550 галактик, а ударні хвилі, що виходять із надскупчення, летять у космос зі швидкістю приблизно 1500 км/с.

[ + – ] Величезна ударна хвиля порівняно з нашою галактикою Чумацький Шлях (нагорі праворуч) Фото: ScienceAlert

Галактичні скупчення

Скупчення галактик – це найбільші структури у Всесвіті. Вони можуть бути як сотні, так і тисячі галактик. Ці скупчення рухаються у Всесвіті нитками космічного павутиння, а потім об'єднуються у великі скупчення галактик.

Ударні хвилі, які з'являються після зіткнення скупчень галактик, вчені називають радіореліктовим випромінюванням. Дані про ці хвилі астрономи можуть використовувати для того, щоб вивчити внутрішнє середовище скупчень. Це перегріта плазма, яка пронизує скупчення галактик. Газ складається здебільшого з іонізованого водню та гелію.

[ + – ] Радіотелескоп MeerKAT Фото: ScienceAlert

"Наші спостереження показали складні взаємодії між тепловими та нетепловими компонентами в найактивніших галузях нового галактичного надскупчення, яке продовжує своє формування", — говорить де Гасперін.

Нагадуємо, що телескоп Габбл зробив дуже незвичайний знімок зіткнення і подальшого злиття двох галактик, через що стався спалах зіркоутворення.

Також вчені знайшли залишки галактики, яку поглинув Чумацький Шлях. Саме поглинання сталося багато мільярдів років тому.

Фокус також писав про ще один дивовижний знімок, який зробив телескоп Габбл. На ньому зображені галактики під час злиття, які знаходяться настільки близько, що видно, як вони обмінюються своєю речовиною.

Нагадуємо, що астрономи змогли виявити найбільшу галактику у видимому Всесвіті. Ця галактика все ще продовжує своє зростання і її розміри просто неможливо уявити людині.