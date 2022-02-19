Космічний канібалізм: вчені виявили залишки галактики, поглиненої Чумацьким Шляхом

Понт був поглинений нашою галактикою близько 8-10 мільярдів років тому. Приблизно в той же час припинили існування 4 з 5 інших систем.

Чумацький Шлях, який продовжує розширюватися як за масою, так і за розмірами, за всю свою історію існування поглинув безліч дрібніших галактик, пише Republic World.

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Під час нового дослідження астрономи виявили свідчення існування нової галактики — Понт. Назва виявленої галактики з латини перекладається як "море" або "морська хвиля" і є ім'ям одного з дітей Геї, грецької богині Землі.

Докази були зібрані з використанням даних космічного телескопа Європейського космічного агентства Gaia. Як стверджують дослідники, нові дані дозволять отримати докладнішу інформацію про минуле, сьогодення та майбутнє нашої рідної галактики. Також телескопу вдалося вивчити 170 кулястих зоряних скупчень, 46 галактик-супутників та 41 зоряний потік.

[ + – ] Кулястіі зоряні скупчення та зоряні потоки, що залишилися від галактик, у минулому поглинених нашим Чумацьким Шляхом

Команда вчених, очолювана дослідником Хьяті Малханом з Інституту астрономії товариства Макса Планка, з'ясувала, що Понт була поглинена Чумацьким Шляхом близько 8-10 мільярдів років тому. Приблизно в той же час припинили існування 4 з 5 інших систем, залишки яких також були знайдені експертами. Єдиним винятком є галактика Стрілець, що зіткнулася з Чумацьким Шляхом не раніше 5-6 мільярдів років тому і ще не до кінця "перетравлена".

Як зазначає ЄКА, виявлення "родоводу" менших галактик, які допомогли зробити Чумацький шлях таким, який він є сьогодні, дозволяє відновити історію нашої галактики.

[ + – ] Схема зіткнення карликової еліптичної галактики у Стрільці з Чумацьким Шляхом.

"Шматочок за шматочком астрономи збирають воєдино історію злиття нашої галактики, і дані Gaia виявляються безцінними", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що нещодавно астрономи відкрили найбільшу галактику у Всесвіті, причому вона продовжує зростати досі. Космічний гігант Алкіоней простягається на 16,3 млн світлових років і знаходиться на відстані близько 3 мільярдів світлових років від Землі.

А ось у лютому цього року за допомогою телескопа Хаббл вченим вдалося побачити зіткнення трьох галактик під загальною назвою NGC 7764A. Проте астрономів найбільше вразило те, що двоє з них взаємодіють одна з одною, перебуваючи у процесі злиття.