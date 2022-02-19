Космический каннибализм: ученые обнаружили остатки галактики, поглощенной Млечным Путем

Понт была поглощена нашей галактикой около 8-10 миллиардов лет назад. Примерно в то же время прекратили свое существование 4 из 5 других систем.

Млечный Путь, который продолжает расширяться как по массе, так и по размерам, за всю свою историю существования поглотил множество более мелких галактик, пишет Republic World.

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В ходе своего нового исследования астрономы обнаружили свидетельства существования новой галактики — Понт. Название обнаруженной галактики с латыни переводится как "море" или "морская волна" и является именем одного из детей Геи, греческой богини Земли.

Доказательства были собраны с использованием данных космического телескопа Европейского космического агентства — Gaia. Как утверждают исследователи, новые данные позволят получить еще более подробную информацию о прошлом, настоящем и будущем нашей родной галактики. Также телескопу удалось изучить 170 шаровых звездных скоплений, 46 галактик-спутников и 41 звездный поток.

[ + – ] Шаровые звездные скопления и звездные потоки, оставшиеся от галактик, в прошлом поглощенных нашим Млечным Путем

Команда ученых, возглавляемая исследователем Хьяти Малханом из Института астрономии общества Макса Планка, выяснила, что Понт была поглощена Млечным Путем около 8-10 миллиардов лет назад. Примерно в то же время прекратили свое существование 4 из 5 других систем, следы которых также были найдены экспертами. Единственным исключением является галактика Стрелец, столкнувшееся с Млечным Путем не ранее 5-6 миллиардов лет назад и еще не до конца "переварена".

Как отмечает ЕКА, выявление "родословной" меньших галактик, которые помогли сделать Млечный путь таким, какой он есть сегодня, позволяет восстановить историю нашей галактики.

[ + – ] Схема столкновения карликовой эллиптической галактики в Стрельце с Млечным Путем.

"Кусочек за кусочком астрономы собирают воедино историю слияния нашей галактики, и данные Gaia оказываются бесценными", — заключили ученые.

Напомним, что недавно астрономы открыли самую большую галактику во Вселенной, причем она продолжает расти до сих пор. Космический гигант Алкионей простирается на 16,3 млн световых лет и находится на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли.

А вот в феврале этого года с помощью телескопа Хаббл ученым удалось увидеть столкновение 3 галактик под общим названием NGC 7764A. Однако астрономов больше всего поразило то, что двое из них взаимодействуют друг с другом, находясь в процессе слияния.