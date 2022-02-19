Космический каннибализм: ученые обнаружили остатки галактики, поглощенной Млечным Путем
Понт была поглощена нашей галактикой около 8-10 миллиардов лет назад. Примерно в то же время прекратили свое существование 4 из 5 других систем.
Млечный Путь, который продолжает расширяться как по массе, так и по размерам, за всю свою историю существования поглотил множество более мелких галактик, пишет Republic World.
В ходе своего нового исследования астрономы обнаружили свидетельства существования новой галактики — Понт. Название обнаруженной галактики с латыни переводится как "море" или "морская волна" и является именем одного из детей Геи, греческой богини Земли.
Доказательства были собраны с использованием данных космического телескопа Европейского космического агентства — Gaia. Как утверждают исследователи, новые данные позволят получить еще более подробную информацию о прошлом, настоящем и будущем нашей родной галактики. Также телескопу удалось изучить 170 шаровых звездных скоплений, 46 галактик-спутников и 41 звездный поток.
Команда ученых, возглавляемая исследователем Хьяти Малханом из Института астрономии общества Макса Планка, выяснила, что Понт была поглощена Млечным Путем около 8-10 миллиардов лет назад. Примерно в то же время прекратили свое существование 4 из 5 других систем, следы которых также были найдены экспертами. Единственным исключением является галактика Стрелец, столкнувшееся с Млечным Путем не ранее 5-6 миллиардов лет назад и еще не до конца "переварена".
Как отмечает ЕКА, выявление "родословной" меньших галактик, которые помогли сделать Млечный путь таким, какой он есть сегодня, позволяет восстановить историю нашей галактики.
"Кусочек за кусочком астрономы собирают воедино историю слияния нашей галактики, и данные Gaia оказываются бесценными", — заключили ученые.
Напомним, что недавно астрономы открыли самую большую галактику во Вселенной, причем она продолжает расти до сих пор. Космический гигант Алкионей простирается на 16,3 млн световых лет и находится на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли.
А вот в феврале этого года с помощью телескопа Хаббл ученым удалось увидеть столкновение 3 галактик под общим названием NGC 7764A. Однако астрономов больше всего поразило то, что двое из них взаимодействуют друг с другом, находясь в процессе слияния.