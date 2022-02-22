Галактики, що зіштовхуються, утворили ефектний трикутник на знімку Габбла

Дві галактики пройшли один крізь іншу на космічному знімку, залишивши між собою міст із молодих блакитних зірок.

Лобове зіткнення між двома галактиками продемонструвало об'єкт трикутної форми, у якому народжувалися тисячі зірок. Ця картина міститься в новому зображенні, отриманому космічним телескопом Габбла, повідомляє Nanowerk.

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Астрономи припускають, що галактики пройшли крізь одна одну, викликавши вогненну бурю зіркоутворення унікальної форми в NGC 2445, де тисячі зірок спалахують, народжуючись у правій частині зображення. Ця галактика наповнена зіркоутворенням, тому що вона багата на газ, паливо, з якого створюються зірки.

Зіткнення в далекому минулому

Однак, новій галактиці ще не вдалося вирватися з гравітаційних лещат свого партнера NGC 2444 — він показаний у лівій частині зображення. Пара веде космічний перетяг каната, у якому NGC 2444, схоже, перемагає.

Галактика витягла газ з NGC 2445, сформувавши дивний трикутник зірок, що недавно утворилися.

"Моделювання показує, що лобові зіткнення між двома галактиками — це один із способів створення кілець з нових зірок", — сказала астрономка Джуліанна Далкантон із Центру обчислювальної астрофізики Інституту Флетайрона в Нью-Йорку та Вашингтонського університету в Сіетлі.

Дивина об'єкта на знімку полягає в тому, що це трикутник, у якому утворюються зірки. Одна з причин такої форми полягає в тому, що ці галактики все ще розташовані близько, а NGC 2444 все ще тримається за іншу галактику гравітаційними зв'язками.

NGC 2444 може мати невидимий гарячий ореол газу, який може допомогти відтягнути газ NGC 2445 від її ядра. Так що обидва об'єкти ще не повністю вільні одне від одного, і їхня незвичайна взаємодія перетворює кільце на трикутник, який можна спостерігати на знімку.

NGC 2444 також відповідальна за те, що висмикує зі свого партнера газові нитки, схожі на іриски, розпалюючи сузір'я молодих блакитних зірок, які, мабуть, утворюють міст між двома галактиками.

За оцінками дослідників, ці зірки народилися приблизно від 50 до 100 мільйонів років тому. Але ці молоді зірки залишаються позаду, оскільки NGC 2445 продовжує повільно віддалятися від NGC 2444.

Зірки віком не старше 1-2 мільйонів років формуються ближче до центру NGC 2445. Гостра різкість Габбла дозволяє виявити деякі окремі зірки. Вони найяскравіші та наймасивніші в галактиці.

Більшість блискучих блакитних згустків є групою зірок. Рожеві плями — це гігантські молоді зоряні скупчення, усе ще оповиті пилом і газом.

Другий об'єкт

Хоча більшість дій відбувається в NGC 2445, це не означає, що інша половина пари, що взаємодіє, залишилася неушкодженою. Гравітаційна боротьба розтягла NGC 2444 у дивну форму.

Галактика містить старі зірки і не народжує нових, тому що вона давно втратила свій газ, задовго до цього галактичного зіткнення.

"Це близький приклад тих взаємодій, які сталися давним-давно. Це фантастична пісочниця для розуміння зореутворення та взаємодії галактик", — сказала Олена Сабі з Наукового інституту космічного телескопа в Балтиморі, штат Меріленд.

Раніше Фокус повідомляв про дивовижне відкриття — у давнину наша Галактика Чумацький шлях поглинула іншу галактику — Понт.

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