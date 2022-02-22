Сталкивающиеся галактики образовали эффектный треугольник на снимке Хаббла

Две галактики прошли друг сквозь друга на космическом снимке, оставив между собой мост из молодых голубых звезд.

Лобовое столкновение между двумя галактиками продемонстрировало объект треугольной формы, в котором рождались тысячи звезд. Эта картина содержится в новом изображении, полученном космическим телескопом Хаббла, сообщает Nanowerk.

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Астрономы предполагают, что галактики прошли сквозь друг друга, вызвав огненную бурю звездообразования уникальной формы в NGC 2445, где тысячи звезд вспыхивают, рождаясь в правой части изображения. Эта галактика наводнена звездообразованием, потому что она богата газом, топливом, из которого создаются звезды.

Столкновение в далеком прошлом

Однако новой галактике еще не удалось вырваться из гравитационных тисков своего партнера NGC 2444 — он показан в левой части изображения. Пара ведет космическое перетягивание каната, в котором NGC 2444, похоже, побеждает.

Галактика вытянула газ из NGC 2445, сформировав странный треугольник недавно образовавшихся звезд.

"Моделирование показывает, что лобовые столкновения между двумя галактиками — это один из способов создания колец из новых звезд", — сказала астроном Джулианна Далкантон из Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрона в Нью-Йорке и Вашингтонского университета в Сиэтле.

Странность объекта на снимке заключается в том, что это треугольник, в котором образуются звезды. Одна из причин такой формы заключается в том, что эти галактики все еще находятся близко друг к другу, а NGC 2444 все еще держится за другую галактику гравитационными связями.

NGC 2444 также может иметь невидимый горячий ореол газа, который может помочь оттянуть газ NGC 2445 от ее ядра. Так что, оба объекта еще не полностью свободны друг от друга, и их необычное взаимодействие превращает кольцо в треугольник, который можно наблюдать на снимке.

NGC 2444 также ответственна за то, что выдергивает из своего партнера газовые нити, похожие на ириски, разжигая созвездия молодых голубых звезд, которые, по-видимому, образуют мост между двумя галактиками.

По оценкам исследователей, эти звезды родились примерно от 50 до 100 миллионов лет назад. Но эти молодые звезды остаются позади, поскольку NGC 2445 продолжает медленно удаляться от NGC 2444.

Звезды возрастом не старше 1–2 миллионов лет формируются ближе к центру NGC 2445. Острая резкость Хаббла позволяет обнаружить некоторые отдельные звезды. Они самые яркие и массивные в галактике.

Большинство блестящих голубых сгустков представляют собой группы звезд. Розовые пятна — это гигантские молодые звездные скопления, все еще окутанные пылью и газом.

Второй объект

Хотя большая часть действий происходит в NGC 2445, это не означает, что другая половина взаимодействующей пары осталась невредимой. Гравитационная борьба растянула NGC 2444 в странную форму.

Галактика содержит старые звезды и не зарождается новых звезд, потому что она давно потеряла свой газ, задолго до этого галактического столкновения.

"Это близкий пример тех взаимодействий, которые произошли давным-давно. Это фантастическая песочница для понимания звездообразования и взаимодействия галактик", — сказала Елена Сабби из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд.

Ранее Фокус сообщал об удивительном открытии — в давние времена, наша Галактика Млечный путь поглотила другую галактику — Понт.

Также Хаббл заснял впечатляющий снимок объединения двух галактик, а ученые в Нидерландах объявили, что открыта самая большая галактика из известных.