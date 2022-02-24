Больше Млечного Пути. Ученые обнаружили огромную ударную волну, которая идет через космос

Миллиард лет назад, в результате столкновения двух скоплений галактик, вырвались в космос пара ударных волн просто невероятных размеров.

Эти ударные волны настолько огромны, что простираются в пространстве на расстояние в 6,5 млн световых лет и могут запросто поглотить наш Млечный Путь, у которого диаметр 100 тысяч световых лет, сообщает ScienceAlert.

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Группа астрономов изучила эти ударные волны, которые выпускают свет в радиодиапазоне, с помощью радиотелескопа MeerKAT, который находится в Южной Африке.

"Эти волны намного сложнее, чем мы думали", — говорит Франческо де Гасперин из Гамбургского университета в Германии.

Ударные волны после столкновения галактический скоплений

По словам ученого, эти ударные волны действуют как огромные ускорители частиц, которые разгоняют электроны почти до скорости света. На Земле ударные волны видны в радиодиапазоне именно благодаря электронам, которые на высокой скорости пересекают магнитное поле и излучают радиоволны.

Два скопления галактик, которые столкнулись вместе, все еще продолжают свое слияние. Новое скопление галактик получило название Abell 3667. Оно находится на расстоянии в 700 млн световых лет от нас. В в этом скоплении сконцентрировано не менее 550 галактик, а ударные волны, которые выходят из сверхскопления летят в космос со скоростью примерно 1500 км/с.

[ + – ] Огромная ударная волна по сравнению с нашей галактикой Млечный путь (ввверху справа) Фото: ScienceAlert

Галактические скопления

Скопления галактик – это самые большие структуры во Вселенной. В них могут быть как сотни, так и тысячи галактик. Эти скопления двигаются во Вселенной по нитям космической паутины, а потом объединяются в более крупные скопления галактик.

Ударные волны, которые появляются после столкновения скоплений галактик ученые называют радиореликтовое излучение. Данные об этих волнах астрономы могут использовать для того, чтобы изучить внутреннюю среду скоплений. Это перегретая плазма, которая пронизывает скопления галактик. Газ состоит в основном из ионизованного водорода и гелия.

[ + – ] Радиотелескоп MeerKAT Фото: ScienceAlert

"Наши наблюдения показали сложные взаимодействия между тепловыми и нетепловыми компонентами в наиболее активных областях нового галактического сверхскопления, которое продолжает свое формирование", — говорит де Гасперин.

Напоминаем, что телескоп Хаббл сделал очень необычный снимок столкновения и последующего слияние двух галактик из-за чего произошла вспышка звездообразования.

Также ученые обнаружили остатки галактики, которую поглотил Млечный Путь. Само поглощение произошло много миллиардов лет назад.

Фокус также писал об еще одном удивительном снимке, который сделал телескоп Хаббл. На нем изображены галактики во время слияния, которые находятся настолько близко, что видно, как они обмениваются своим веществом.

Напоминаем, что астрономы смогли обнаружить самую большую галактику в видимой Вселенной. Эта галактика все еще продолжает свой рост и ее размеры просто невозможно представить человеку.