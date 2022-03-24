Не стыкуется на 2 млрд лет. Область Млечного Пути оказалась намного старше остальной его части

С помощью космического телескопа Gaia, ученые выяснили, что толстый диск нашей галактики начал формироваться на 2 млрд лет раньше, чем считалось.

Новые данные ученых Маошэн Сяна и Ханса-Вальтера Рикса из Института астрономии Макса Планка говорят о том, что часть Млечного Пути, которая называется толстый диск, начала процесс своего формирования 13 млрд лет назад. Это примерно на 2 млрд лет раньше, чем ожидали ученые и всего через 800 млн лет после Большого взрыва, сообщает Phys.

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Наша галактика состоит из разных частей. В основном это гало и диск. Гало — это сферическая область, которая окружает диск, который состоит из тонкого диска и толстого диска. В тонком диске находится большинство звезд, которые мы видим. Толстый диск больше тонкого более чем в два раза. В нем находится лишь несколько процентов звезд Млечного Пути в окрестностях Солнца.

Изучая гигантские звезды с помощью космического телескопа Gaia в этих разных частях галактики, ученые смогли составить временную шкалу формирования Млечного Пути.

[ + – ] На изображении показана галактика Млечный Путь и отдельно выделены размеры толстого и тонкого дисков (в круге) Фото: phys.org

Две фазы в истории Млечного Пути

Новое исследование показывает, что Млечный путь сформировался в 2 этапа. Во время первого этапа, который начался через 800 млн лет после Большого взрыва, в толстом диске начали формироваться звезды.

По словам ученых, возможно, во время первого этапа начали формироваться и внутренние части гало. Этот процесс быстро ускорился и завершился примерно через 2 млрд лет. В это время Млечный Путь поглотил карликовую галактику Гайя-Энцелад.

[ + – ] Млечный Путь – это спиральная галактика с пересмычкой, которой примерно 13 млрд лет, и она состоит из сотен миллиардов звезд. Слева показана спиральную структуру галактического диска, где расположено большинство звезд. Диаметр диска составляет около 100 000 световых лет, а Солнце находится примерно на полпути между его центром и периферией. Справа показан тонкий диск высотой около 700 световых лет, встроенный в толстый диск высотой около 3000 световых лет. Также здесь виден галактический балдж – это выпуклость в центре Млечного Пути, где находятся примерно 10 млрд звезд. Слева видно эту выпуклость в центре галактического диска, которая имеет вытянутую форму, что и делает Млечный Путь галактикой с перемычкой Фото: ESA

В результате гало галактики наполнилось звездами и это способствовало тому, что зарождающийся толстый диск начал формировать большинство своих звезд. Тонкий диск, в котором находится и Солнце, образовался в ходе второго этапа формирования галактики.

Новое исследование показывает, что в толстом диске продолжали формироваться звезды после поглощения галактики Гайя-Энцелад, еще примерно до отметки 6 млрд лет после Большого взрыва.

Новая история Млечного Пути

То, что толстый диск сформировался раньше, меняет представление о ранней истории нашей галактики.

"Уже несколько лет ученые подозревали, что что Млечный Путь уже существовал до того, как сформировалось гало, но у нас не было четкого представления о том, как выглядел этот Млечный Путь. Наше исследование меняет общее представление о том, как и когда сформировалась наша галактика", — говорят ученые.

По словам исследователей, пока что нет возможно заглянуть так далеко во Вселенную, чтобы изучить формирование подобных дисков в ранних галактиках. Но все может исправить новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который способен исследовать самые первые галактики нашей Вселенной, говорят ученые.

Напоминаем ,что ученые выяснили, что надувает пузыри в центре Млечного Пути. По словам исследователей, огромные пузыри появились в результате "работы" сверхмассивной черной дыры.

Фокус также писал о том, что ученые обнаружили огромную ударную волну, которая идет через космос и она больше, чем Млечный Путь. Эта волна настолько огромна, что простираются в космос на расстояние в 6,5 млн световых лет.