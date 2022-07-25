Учені з'ясували, чому Юпітер не має таких же кілець, як Сатурн

Кільця Юпітера насправді є, але вони не такі величезні, як у Сатурна, і їх не так легко виявити.

Найвідоміша система кілець у Сонячній системі існує в Сатурна. Але крижані гіганти Уран і Нептун також мають кільця, хоч і сильно розріджені. Те саме стосується і Юпітера — кільця в нього є, але вони не так сильно виражені, як у Сатурна, і потрібні дуже потужні телескопи, щоб їх побачити. Нове дослідження американських учених, як повідомляє ScienceAlert, дає відповідь на запитання: чому Юпітер не має таких величезних кілець, як його сусід, Сатурн?

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У Сатурна кільця складаються з льоду та пилу. Вони з'явилися з уламків комет, астероїдів, а також унаслідок ударів космічного каміння по його супутниках. А може, навіть деякі супутники взагалі від ударів розвалилися на частини й доповнили матеріал навколо газового гіганта, який притягнув речовину своєю гравітацією. Але водночас супутники Сатурна можуть руйнувати його кільця за допомогою своєї гравітації, і речовина, що становить кільцеву систему, летить у космос. Тим не менш, Сатурн має найбільші та найкраще видимі кільця в Сонячній системі.

[ + – ] У Сатурна кільця складаються з льоду та пилу. Вони з'явилися з уламків комет, астероїдів, а також унаслідок ударів космічного каміння по його супутниках. Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Кільця, що складаються з пилу, хоча й сильно розріджені, мають Нептун і Уран, а також їх виявили навколо величезного астероїда Харікло, діаметром 230 км, який обертається між Сатурном і Ураном. Також кільця існують навколо карликової планети Хаумеа, яка сусідить із Плутоном. Учені вважають, що в Марса також з'являться, хоч і недовговічні, але кільця. Це станеться, коли через 100 млн років супутник Марса Фобос підійде надто близько до планети, і його розірве на частини під дією гравітації Марса. До речі, із цього кільця знову створиться новий супутник.

[ + – ] Кільця, що складаються з пилу, хоча й сильно розріджені, є в Урана Фото: Уран

Що ж до Юпітера, то його кільця — це тонкі та розріджені структури з пилу, які не так легко й виявити. Американські вчені вирішили з'ясувати, чому планета, яка дуже схожа на Сатурн, не має таких же величезних видимих кілець.

"Мене давно цікавило це питання. Якби в Юпітера були такі ж кільця, як і в Сатурна, то вони були б більшими та яскравішими, хоча б тому, що Юпітер розташований набагато ближче до нас", — каже Стівен Кейн із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США.

[ + – ] Учені вважають, що в Марса також з'являться, хоч і недовговічні, але кільця. Це станеться, коли через 100 млн років супутник Марса Фобос підійде надто близько до планети, і його розірве на частини під дією гравітації Марса. До речі, з цього кільця знову утвориться новий супутник. Фото: NASA

Для того, щоб з'ясувати причину відсутності великих кілець у Юпітера, вчені створили кілька комп'ютерних моделей, до яких були включені як сам газовий гігант, так і його чотири головні супутники: Ганімед, Каллісто, Іо та Європа.

[ + – ] Для того, щоб з'ясувати причину відсутності великих кілець у Юпітера, вчені створили кілька комп'ютерних моделей, до яких були включені як сам газовий гігант, так і його головні чотири супутники: Ганімед, Каллісто, Іо та Європа. Фото: NASA

Дослідження показало, що в Юпітера не може бути таких же кілець, як і у Сатурна, і, швидше за все, подібних кілець у нього ніколи не було в минулому. Причина полягає якраз у тих чотирьох супутниках, які й не дають каменям і пилу накопичуватися в достатній кількості, щоб утворити щільну кільцеву систему, як у Сатурна.

"Ми вважаємо, що така масивна планета як Юпітер створила такі ж масивні супутники, які знищують будь-які щільні кільця, що будь-коли можуть утворитися навколо планети. І зараз тонкі кільця Юпітера складаються з пилу та невеликих уламків, які були викинуті в результаті ударів по його супутниках", — каже Кейн.

Як уже писав Фокус, ученим вдалося розкрити ще один секрет Юпітера. Вони з'ясували, як утворився цей газовий гігант.

Щодо Урану, то NASA планує першу за кілька десятиліть повноцінну місію до цього крижаного гіганта, адже його дослідження має найважливіше значення для науки. У чому секрет Урана, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що маленькі роботи шукатимуть позаземне життя на супутнику Сатурна Енцеладі, який має під поверхнею величезний рідкий океан із води.