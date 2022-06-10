Розкрито ще один секрет Юпітера: вчені зрозуміли, як сформувався газовий гігант

Нове дослідження показує, що внутрішній склад оболонки Юпітера відрізняється від її зовнішніх шарів.

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Вчені з Лейденської обсерваторії, Нідерланди, в межах нового дослідження з'ясували, що газова оболонка Юпітера має неоднорідний склад, а її металевість дає ключ до розгадки таємниці походження газового гіганта, повідомляє SciTechDaily.

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Юпітер — це газовий гігант і найбільша за розмірами та за масою планета в Сонячній системі. Юпітер, маса якого перевищує масу Землі в понад 317 разів, є п'ятою планетою від Сонця.

Що стосується терміну металічність, то астрофізики використовують його для позначення концентрації елементів, які важчі за водень і гелій, у різних космічних об'єктах. З погляду хімії багато що з цих елементів не є металами, але астрономи продовжують їх так називати для зручності.

Юпітер зараз перебуває під пильною увагою вчених, враховуючи те, що космічний апарат "Юнона", який зараз займається вивченням газового гіганта, постійно надсилає на Землю нові й нові дані, які допомагають астрономам робити свої відкриття.

[ + – ] На цьому зображенні, яке надіслав космічний апарат "Юнона" видно хмари та урагани у зовнішній частині газової оболонки Юпітера Фото: NASA

Саме завдяки спостереженням "Юнони" вчені можуть "зазирнути" всередину газової оболонки Юпітера та зрозуміти, що там відбувається. Використовуючи ці дані, вчені дійшли висновку, що склад внутрішніх шарів оболонки газового гіганта відрізняється від того, що можна побачити на поверхні.

Вчені під керівництвом Яміли Мігель з Лейденської обсерваторії виявили, що газова оболонка не така однорідна і в ній елементи не перемішані так добре, як вважали раніше. Вчені вважають, використовуючи дані, отримані в результаті моделювання, що ближче до центру планети в оболонці Юпітера міститься більше металів, ніж в її зовнішній частині. За словами Мігель, тут міститься концентрація металів, яка за масою становить від 11 до 30 мас Землі, що зі свого боку становить 3-9% від загальної маси Юпітера.

[ + – ] На цьому зображенні, яке надіслав космічний апарат "Юнона" видно велику різноманітність, що відбуваються в атомсфері Юпітера, процесів Фото: NASA

Вчені вважають, що така висока металічність може свідчити про те, що свою роль у формуванні Юпітера зіграли планетезималі — космічні об'єкти, які вважають попередниками протопланет.

"У такого газового гіганта як Юпітер метали можуть з'явитися під час його формування тільки завдяки притяганню або маленьких каменів, або великих планетезималей. Але коли планета стає такою великою, то каміння відлітає, а значить високу концентрацію металів можна пояснити тим, що свою роль у формуванні газового гіганта зіграли планетезималі", — говорить Мігель.

Також, за словами Мігель, нове дослідження показує, що всупереч наявній думці, на Юпітері не відбувається повне змішування елементів у різних частинах його оболонки.

Фокус вже писав про те, що NASA показало космічний апарат, який шукатиме життя на супутнику Юпітера. Апарат Europa Clipper почне вивчення Європи тільки в 2031 році, поки йде установка всіх необхідних приладів, щоб апарат відправився в космос вже в 2024 році.