Миллиарды лет назад Луна кое-что украла у Земли: появились веские доказательства

Изучение лунных метеоритов привело к неожиданному открытию.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провели исследование метеоритов, которые попали на Землю в результате ударов космических камней по лунной поверхности. Оказалось, что эти метеориты состоят из горной породы, которая содержит изотопы благородных газов, которые могли туда попасть только с Земли, сообщает ScienceAlert.

Современная наука предполагает, что Луна появилась из обломков, которые образовались в результате столкновения Земли и планетного объекта размером с Марс примерно 4,5 млрд лет назад. Новое исследование показывает, что эта теория получила новые доказательства.

Состав Луны, ученые изучают в том числе и с помощью лунных метеоритов, которые попали на Землю, в результате ударов космических камней по лунной поверхности. На Земле уже обнаружили несколько сотен таких метеоритов. Ученые под руководством Патриции Уилл из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провели исследование шести обломков одного лунного метеорита. Оказалось, что эти обломки состоят из вулканической горной породы – базальта.

[ + – ] Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провели исследование метеоритов, которые попали на Землю в результате ударов космических камней по лунной поверхности. Оказалось, что эти метеориты состоят из горной породы, которая содержит изотопы благородных газов, которые могли туда попасть только с Земли Фото: NASA

Ученые считают, что эта горная порода образовалась на Луне, когда магма вышла из ее недр на поверхность и остыла там. А затем происходили новые извержения и новые слои магмы покрыли эту изначальную горную породу.

Этот базальт находился достаточно глубоко от поверхности, а значит на него не могли воздействовать потоки частиц из солнечного ветра в течение тысяч лет. В какой-то момент на Луну упал достаточно крупный космический камень, который спровоцировал выброс породы из недр спутника Земли, которая в виде метеоритов попала на нашу планету.

Но во время исследования обломков лунного метеорита ученые обнаружили в составе породы изотопы благородных газов – гелия и неона. Они совпадают с изотопами, которые находятся в солнечном ветре. Но, как было сказано выше эта порода не подвергалась воздействию солнечного ветра.

[ + – ] Современная наука предполагает, что Луна появилась из обломков, которые образовались в результате столкновения Земли и планетного объекта размером с Марс примерно 4,5 млрд лет назад Фото: Forbes

Также ученые выяснили, что этих изотопов в лунном метеорите находится значительно больше, чем ожидали увидеть ученые. Поэтому ученые сделали вывод, что эти изотопы благородных газов попали на Луну именно с Земли, когда два объекта были еще единым целым.

По словам Уилл, соотношение количества изотопов благородных газов соответствовало количеству этих газов в участках мантии Земли, которые, как считают ученые, остались в том же виде, что и были 4,5 млрд лет назад.

"Хотя такие газы не нужны для появления жизни, было бы интересно узнать, как некоторые из этих благородных газов пережили формирование Луны", — говорит Уилл.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое предполагает, что источником воды на Луне является наша планета. Ученые считают, что водород и кислород, из которых состоит вода, могли попасть на Луну из земной атмосферы.

Фокус также писал о том, что в этом месяце NASA отправит в космос "коробку для обуви" и новый космический аппарат может изменить представления о Луне.

Кстати, как уже писал Фокус, NASA скоро начнет первый этап программы по возвращению человека на Луну. Пока что на конец августа запланирована беспилотная лунная миссия, но она начинает новую эру в исследованиях спутника Земли.