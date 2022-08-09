NASA отправит в космос "коробку для обуви": новый аппарат изменит представления о Луне

Огромная ракета-носитель доставит на орбиту Луны очень маленький спутник, который будет исследовать залежи водного льда на спутнике Земли.

Уже 29 августа, согласно плану NASA, к Луне отправится самая мощная ракета американского космического агентства Space Launch System. Она доставит на орбиту Луны космический корабль Orion в рамках первого беспилотного этапа лунной программы Artemis. Он сделает несколько оборотов вокруг спутника Земли и вернется на Землю. Но на орбите останутся несколько орбитальных спутников, которых также доставит в космос ракета Space Launch System. Среди них будет и новейшая разработка американских ученых – спутник Lunar IceCube. В NASA считают, что его данные окажут огромное влияние на научные знания о Луне, сообщает SciTechDaily.

Lunar IceCube – это маленький космический орбитальный аппарат, который размером не намного больше, чем коробка для обуви: 10 см x 20 см x 30 см. Весит спутник всего 14 кг. Этот аппарат будет одним из нескольких подобных спутников, которые будут заниматься исследованиями Луны с орбиты, после того, как отправятся в космос 29 августа 2022 года.

Lunar IceCube будет вращаться вокруг Луны и с помощью своего самого современного спектрометра будет изучать водный лед на спутнике Земли. Это лед обнаружили предыдущие аппараты NASA, но именно Lunar IceCube должен расширить знания ученых об этом льде, а также о процессах, которые с ним происходят.

[ + – ] Lunar IceCube – это маленький космический орбитальный аппарат, который размером не намного больше, чем коробка для обуви: 10 см x 20 см x 30 см. Весит наноспутник всего 14 кг Фото: NASA

Новый спутник особенное внимание будет уделять изучению процесса поглощения и выделения воды из реголита — каменистой и пыльной поверхности Луны. В NASA хотят понять всю динамику происходящего и зафиксировать данные об изменениях, которые происходят в водном льде на Луне.

Еще одной задачей аппарата Lunar IceCube будет изучение экзосферы. Это очень тонкий слой, который похож на атмосферу и окружает всю Луну. В NASA хотят узнать какие изменения происходят в водном льде на Луне в течение разных сезонов. Эти знания пригодятся будущим покорителям Луны для того, чтобы использовать этот ресурс в разных целях.

Ученые считают, что подобные спутники, благодаря своим данным, помогут подготовить почву для постоянного присутствия человека на спутнике Земли. Позже такие же технологии NASA планирует использовать на орбите Марса с той же целью.

Напоминаем, что Фокус уже писал о том, что первую миссию на Луну планировал еще в 17 веке английский ученый Джон Уилкинс. Он хотел добраться до спутника Земли на особенной летающей колеснице.

Фокус также писал о том, что данные китайского космического аппарата "Чанъэ-5" два раза подтвердили тот факт, что на Луне действительно есть вода.

Напоминаем, что согласно данным лунного орбитального аппарата NASA, на спутнике Земли существуют особые впадины, где практически постоянно сохраняется стабильная, а самое главное комфортная для человека температура. Ученые считают, что эти места можно использовать для оборудования баз на Луне.