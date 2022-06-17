Китайский космический аппарат обнаружил двойное доказательство существования воды на Луне

Аппарат "Чанъэ-5" нашел воду в Океане Бурь на спутнике Земли.

Космический аппарат "Чанъэ-5" не только обнаружил воду на Луне во время анализа образцов грунта на месте посадки, но и ученым миссии удалось обнаружить воду в образцах, доставленных на Землю, сообщает Space.

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Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в декабре 2020 года приземлился в Океане Бурь на Луне. Это самое крупное лунное "море" или темное пятно на видимой стороне спутника Земли.

[ + – ] Фотография аппарата "Чанъэ-5" с орбиты Луны Фото: wikipedia

Аппарат смог собрать самые молодые лунные образцы в истории, которые в том же месяце "Чанъэ-5" доставил на Землю для анализа. Ученые обнаружили, что сканирование поверхности Луны и анализ образцов в лаборатории на Земле показывают наличие воды в Океане Бурь.

[ + – ] Посадочный аппарат "Чанъэ-5" сделал "селфи" во время работы на поврхности Луны Фото: space.com

"Впервые в истории мы использовали результаты исследования поверхности Луны на месте и анализ образцов грунта на Земле, чтобы подтвердить наличие воды в лунных образцах", — говорит Ли Чунлай из Китайской академии наук.

По словам ученых, результаты исследования не показывают, что в этом регионе имеются огромные запасы воды. Исследование показывает, что в среднем на этом участке лунной поверхности содержится примерно 30 гидроксильных частей на миллион. Гидроксил с одним атомом кислорода и одним атомом водорода является основным компонентом воды.

Ученые выяснили, что источником гидроксила являются минералы под названием апатиты. А меньшая часть гидроксила попала на поверхность Луны от солнечного ветра – потока заряженных частиц от Солнца, который постоянно обрушивается на поверхность спутника.

[ + – ] Океан Бурь на Луне Фото: wikipedia

"Наши результаты показывают, как именно распределена вода на данном участке поверхности и что является ее основным источником", — говорит Ли.

По словам ученых, новые данные можно использовать для более тщательного анализа поврехности Луны на предмет наличия воды. Будущие космические аппараты теперь смогут получить более полную картину распределения воды на поврехности, а особенно это касается наличия потенциального водяного льда на Южном полюсе спутника Земли.

Как уже писал Фокус, в NASA собираются сосредоточить свое внимание на очень необычных геологических структурах на Луне, природу которых ученые не могут объяснить уже 200 лет.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что вода на Луне появилась не без участия вулканов. И эта вода, которая находится под поверхностью в виде льда, сможет помочь выжить первым исследователям Луны.