Китайський космічний апарат виявив подвійний доказ існування води на Місяці

Апарат "Чан'є-5" знайшов воду в Океані Бур на супутнику Землі.

Космічний апарат "Чан'е-5" не лише виявив воду на Місяці під час аналізу зразків ґрунту на місці посадки, але й ученим місії вдалося виявити воду у зразках, доставлених на Землю, повідомляє Space.

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Китайський космічний апарат "Чан'е-5" у грудні 2020 року приземлився в Океані Бур на Місяці. Це найбільше місячне "море" або темна пляма на видимому боці супутника Землі.

[ + – ] Фото апарату "Чан'є-5" з орбіти Місяця Фото: wikipedia

Апарат зміг зібрати наймолодші місячні зразки в історії, які того ж місяця "Чан'е-5" доставив на Землю для аналізу. Учені зясували, що сканування поверхні Місяця та аналіз зразків у лабораторії на Землі показують наявність води в Океані Бур.

[ + – ] Посадковий апарат "Чан'е-5" зробив "селфі" під час роботи на поверхні Місяця Фото: space.com

"Уперше в історії ми використали результати дослідження поверхні Місяця на місці й аналіз зразків ґрунту на Землі, щоб підтвердити наявність води у місячних зразках", — говорить Лі Чунлай з Китайської академії наук.

За словами вчених, результати дослідження не показують, що в цьому регіоні є величезні запаси води. Дослідження показує, що переважно на цій ділянці місячної поверхні міститься приблизно 30 гідроксильних елементів на мільйон. Гідроксил з одним атомом кисню та одним атомом водню є основним компонентом води.

Учені з'ясували, що джерелом гідроксилу є мінерали під назвою апатити. А найменша частина гідроксилу потрапила на поверхню Місяця від сонячного вітру — потоку заряджених частинок від Сонця, який постійно обрушується на поверхню супутника.

[ + – ] Океан Бур на Місяці Фото: wikipedia

"Наші результати показують, як саме розподілено воду на цій ділянці поверхні та що є її основним джерелом", — говорить Лі.

За словами вчених, нові дані можна використовувати для докладнішого аналізу поверхні Місяця на предмет наявності води. Майбутні космічні апарати тепер зможуть отримати більш повну картину розподілу води на площині, а це стосується наявності потенційного водяного льоду на Південному полюсі супутника Землі.

Як уже писав Фокус, у NASA збираються зосередити свою увагу на дуже незвичайних геологічних структурах на Місяці, природу яких вчені не можуть пояснити вже 200 років.

Також Фокус писав, що вчені вважають, що вода на Місяці з'явилася не без участі вулканів. І ця вода, що знаходиться під поверхнею у вигляді льоду, зможе допомогти вижити першим дослідникам Місяця.