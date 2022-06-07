Місячне місто Груйтуйзена. NASA вивчить пагорби на Місяці, чия природа поки що незрозуміла

Низка пагорбів на супутнику Землі не дає спокою вченим з моменту їх відкриття у 1822 році.

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У NASA назвали нову пріоритетну місію з дослідження Місяця, яка зосередиться на вивченні про місячних куполів. Про це повідомляє Daily Mail.

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В американському космічному агентстві збираються відправити на супутник Землі місяцеходи, які повинні будуть досліджувати місячні куполи Груйтуйзена, які також називалися "містом Груйтуйзена". Їхній першовідкривач німецький астрономом Франц фон Груйтуйзен вважав, що знайшов на Місяці руїни стародавнього поселення.

Сучасні вчені вважають, що ці геологічні об'єкти сформовані магмою, багатою на кремнезем, яка за складом схожа на граніт. Дослідники знають, що на Земля для формування подібних об'єктів необхідні океани рідкої води та тектоніка плит. Але, як відомо, жодного з цих "інгредієнтів" немає на Місяці, тому природа місячних пагорбів залишається невідомою.

[ + – ] Місячні куполи Груйтуйзена Фото: NASA

У 2025 році NASA має намір запустити на Місяць п'ять інструментів. Два з них будуть встановлені на стаціонарному посадковому модулі, а ще три — на місяцеході. Протягом 10 земних днів інструменти займатимуться дослідженням вершини одного місячного купола Груйтуйзена.

Детальний аналіз місячного реголіту на вершині одного з куполів допоможе вченим розібратися в походженні об'єктів. Зібрані дані також стануть у нагоді для майбутніх польотів на Місяць у межах програми Artemis.

[ + – ] Знімок пагорбів Груйтуйзена, зроблений під час місії Аполлон-15. Фото: NASA

"Ми маємо справу зі справжньою місячною таємницею. Куполи Груйтуйзена — це геологічна загадка. Для того, що по-справжньому розібратися в загадці, нам необхідно досліджувати куполи на місці і проаналізувати зразки гірських порід. Можливо, через кілька років ми зможемо розгадати цю загадку", — Заявляють у NASA.

У межах програми Artemis NASA зробило пріоритетним ще одне дослідження на Місяці. На супутник буде надіслано науковий набір Lunar Explorer Instrument. Він проведе біологічні експерименти на Місяці, які неможливо змоделювати Землі чи МКС. Місія доставить на Місяць дріжджі Saccharomyces cerevisiae, щоб вивчити вплив на них радіації та місячної гравітації.

"Два дослідження повинні дати відповіді на важливі наукові питання, пов'язані з Місяцем. Перша вивчить геологічні процеси на супутнику Землі, а друга вплив радіації та низької гравітації на організм (дріжджі – ред.), щоб виявити потенційний ризик пошкодження ДНК та її відновлення", — каже один із керівників Управління наукових місій NASA Джоел Кернс.

Зазначимо, що спочатку NASA збиралося висадити людину на Місяць у 2024 році, але терміни довелося пересунути, переважно через судовий позов фірми Blue Origin та її засновника Джеффа Безоса.