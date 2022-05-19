Вчені з'ясували, звідки на Місяці могла з'явитись вода: без вулканів не обійшлося

Дослідники вважають, що цю воду, яка все ще є на Місяці, астронавти зможуть пити та навіть виготовляти з неї ракетне паливо.

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Вчені з Каліфорнійського університету в Боулдері вважають, що серія вивержень вулканів на супутнику Землі, що сталася мільярди років тому, залишила поклади льоду на полюсах Місяця. З цих пластів льоду, які за оцінками можуть бути завтовшки десятки метрів, можна буде майбутнім колоністам видобувати воду, повідомляє Phys.

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"Ми створили комп'ютерне моделювання, яке показало, що під час вивержень вулканів на Місяці мільярди років тому викинуто величезну кількість водяної пари. Вона осіла на поверхні як лід, але зараз ці запаси замороженої води можливо знаходяться на глибині 5 -10 метрів під поверхнею. Цю воду астронавти зможуть використовувати для пиття та для виробництва ракетного палива", — говорить Ендрю Вілкоскі з Каліфорнійського університету в Боулдері.

Нова теорія появи води на Місяці

Нове дослідження є ще одним доказом того, що на Місяці набагато більше води, ніж раніше вважали. Але вчені досі не дійшли єдиної думки, звідки вона взялася. Існує багато теорій її появи, але нове дослідження передбачає, що можливою причиною її появи було виверження вулканів.

[ + – ] Нове дослідження є ще одним доказом того, що на Місяці набагато більше води, ніж вважали раніше Фото: ISS

Вчені вважають, що під час вивержень вулканів на Місяці відбувався викид чадного газу та водяної пари у великих обсягах.

На Місяці була атмосфера?

Ці газові хмари на якийсь час створили розріджену та дуже недовговічну атмосферу на супутнику Землі.

"Ми вважаємо, що ця атмосфера протрималася приблизно 1000 років, і за цей час водяна пара перетворилася на лід на поверхні. Там може бути кілька квадрильйонів кілограмів льоду", — каже Пол Хейн із Каліфорнійського університету в Боулдері.

За мільярди років цей лід виявився похованим під товстим шаром пилу та місячного реголіту. Але вчені вважають, що на Місяці крига може займати майже 10 тисяч квадратних кілометрів поверхні, особливо в районі Південного та Північного полюсів.

[ + – ] Вчені вважають, що на Місяці лід може займати майже 10 тисяч квадратних кілометрів поверхні, особливо в районі Південного та Північного полюсів Фото: ISS

Залишилось тільки цю воду дістати

"Це була серія вивержень десятків тисяч вулканів, але ми вважаємо, що майже половина води з викинутої пари перетворилася на лід і тепер це тільки треба дістати з-під поверхні", — каже Хейн.

За словами вчених, майбутнім підкорювачам Місяця, а також їхнім роботам-помічникам доведеться докласти чимало зусиль, щоб знайти цю воду. Але це того варте.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що Місяць впливає на температуру на Землі та розповіли, як саме це відбувається.

Також Фокус писав про ще одну теорію появи води на Місяці. Вчені вважають, що наш супутник "украв" воду з атмосфери Землі. І дослідники розповіли, як це можливо, сталося мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, вчені пропонують створити на Місяці справжню електромережу і щоб майбутня місячна база отримувала енергію від мережі мініреакторів.