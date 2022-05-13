Місяць впливає на температуру на Землі: вчені розповіли, як саме

Нове дослідження передбачає, що супутник нашої планети може нагрівати та охолоджувати Землю, і це впливає на зміну клімату.

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Вчені з Університету Редінга, Англія, вважають, що цикли Місяця впливають на підвищення, або навпаки, на зниження температури на нашій планеті приблизно на 0,04 градуса Цельсія в кожному з показників. Цієї температури достатньо, щоб вплинути на моделювання зміни клімату, повідомляє The Guardian.

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"Місяць дійсно впливає на температуру на Землі. Хоча деякі вважають, що заморозки можливі під час повного Місяця, але немає жодних наукових підтверджень цьому", — каже Ед Гокінс з Університету Редінга.

У своєму новому дослідженні вчені звернули увагу на давно відомий місячний цикл, який має однакову тривалість і становить 18,6 року. Під час цього циклу площина орбіти Місяця зміщується щодо екватора Землі. Під час цього циклу можна побачити, що місця сходу та заходу Місяця поступово змінюються.

"Місячні цикли впливають на припливи й те, як відбувається змішування теплої води з поверхні океанів з холодною водою на глибині. Цей процес впливає на те, наскільки швидко океан поглинає тепло", — говорить Гокінс.

[ + – ] У своєму новому дослідженні вчені звернули увагу на давно відомий місячний цикл, який має однакову тривалість і становить 18,6 років. Під час цього циклу площина орбіти Місяця зміщується відносно екватора Землі Фото: CNN

За словами вченого, місячні цикли можуть змінювати температуру Землі. Зокрема, відбувається або нагрівання, або охолодження, але з однаковим показником — 0,04 ° C. Такі коливання температури, звичайно, не помітні для людей, але цих показників достатньо, щоб вони могли вплинути на створення моделей зміни клімату. Вчені вважають, що місячні цикли відповідальні за явне потепління у 2000-х роках та можуть призвести також до підвищеного рівня потепління у 2030-х роках.

За словами вчених, ці наукові висновки потребують додаткового дослідження. Але ця робота дає уявлення про багато складних факторів, з якими доводиться мати справу кліматологам, щоб вони могли врахувати кожен можливий вплив на клімат, навіть найменший.

Фокус також писав про нове дослідження, яке припускає, що на Місяці з'явилася вода завдяки тому, що наш супутник міг мільярди років викачувати воду з атмосфери Землі.

Повертаючись до теми зміни клімату, Фокус писав про дослідження, яке передбачає, що світовий океан починає "втрачати пам'ять". Це означає, що вона стає менш передбачуваною, а це загрожує проблемами для людства.