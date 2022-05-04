Злодій по сусідству. Місяць міг викачувати воду із Землі протягом мільярдів років

Нове дослідження передбачає, що джерелом появи води на супутнику Землі була земна атмосфера.

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На Місяці присутні молекули води та лід. Деяка кількість води, ймовірно, утворилася внаслідок зіткнень із астероїдами та кометами. Вчені вважають, що іони водню та кисню, які вилетіли з верхніх шарів атмосфери Землі, могли створити на Місяці до 3500 кубічних кілометрів поверхневої вічної мерзлоти або підземної рідкої води, повідомляє ScienceAlert.

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Нове дослідження показує, що іони водню та кисню потрапляли на Місяць, коли він проходив через земну магнітосферу. Під час цього проходження іони водню і кисню, які вилетіли з верхніх шарів атмосфери, знову прямували до планети, а водночас вони потрапляли й на Місяць.

"Місяць ніби перебуває під душем з іонів води", — говорить Гюнтер Клетечка з Університету штату Аляска.

Вчені вважають, що оскільки на Місяці немає магнітосфери, то іони, потрапляючи на його поверхню, створюють вічну мерзлоту. Частина цього льоду внаслідок різних геологічних процесів могла піти під поверхню і перетворитися на рідку воду. Дослідження припускає, що іони накопичувалися на Місяці протягом мільярдів років.

Використовуючи дані космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, вчені вивчили полярні регіони Місяця та кілька кратерів. Внаслідок цього вчені виявили геологічні аномалії, які можуть вказувати на наявність поземних резервуарів з рідкою водою.

[ + – ] Розподіл льоду на повітрі Місяця на Південному полюсі (ліворуч) та Північному полюсі (праворуч) Фото: ISS

"Ми вважаємо, що в надрах Місяця може бути кілька тисяч кубічних кілометрів води, яка накопичилася там за 3,5 млрд років", — говорить Клетечка.

Хоча цілком імовірно, що вода на Місяці з'являється з кількох джерел, але вчені вважають, що її більшість могла потрапити саме з Землі.

NASA планує повернути людину на Місяць та облаштувати там постійну колонію. Для цього необхідно розмістити місячну базу поруч із джерелом води. Це дослідження може допомогти NASA у питанні правильного розміщення бази.

Нагадуємо, що за допомогою нового "лазерного рюкзака" астронавти зможуть обійтися без GPS на Місяці. Вчені створили систему дистанційного зондування, яка допоможе знаходити шлях астронавтам та створювати тривимірні карти супутника Землі.

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