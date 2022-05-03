Арешти на Місяці. Канада запроваджує кримінальну відповідальність за злочини в космосі

Попри десятиліття освоєння космосу, лише зараз Канада та інші країни світу вирішили осучаснити свій Кримінальний кодекс.

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Канада має на меті внести поправки до свого Кримінального кодексу, щоб дозволити судове переслідування своїх астронавтів, які вчиняють злочини на Місяці, а також під час польоту, пише IFLS.

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По суті, будь-який злочин, скоєний на Місяці або під час космічного польоту, розглядатимуть так, начебто його скоїли в Канаді.

"Член канадського екіпажу, який під час космічного польоту вчинить дію або бездіяльність за межами Канади, яка, якби її скоїли в Канаді, була злочином, що підлягає звинуваченню, вважають такою, що вчинив цю дію або бездіяльність в Канаді", — говорить поправка до кримінального законодавства Канади.

Сюди ж належать злочини, скоєні на поверхні Місяця. Пропонована поправка внесена після того, як Канада приєдналася до NASA, Європейського космічного агентства (ЄКА) та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) у підписанні проєкту Lunar Gateway, планованої невеликої космічної станції, яка курсуватиме навколо Місяця місячною орбітою.

Імовірно, це означає, що канадські астронавти досі могли вчиняти злочини під час перебування на Міжнародній космічній станції без жодних юридичних наслідків.

Причому дебати довкола космічного беззаконня не зовсім гіпотетичні. Так, у 2019 році уродженку США астронавтку Енн Макклейн звинуватили в скоєнні першого в історії злочину в космосі, коли вона нібито використала комп'ютер МКС для доступу до банківських онлайн-записів свого колеги.

Звинувачення згодом визнано помилковими, але весь цей інцидент порушив питання про можливі злочини в космосі. Професор Рам Джаху, один із провідних світових експертів з міжнародного космічного права з Університету Макгілла в Канаді, назвав цю справу терміновим сигналом до дії для ухвалення нових правових норм.

"Достатньо логічно і наполегливо необхідно, щоб такі правила були однаковими для всіх астронавтів, незалежно від того, що вони громадяни різних країн", — сказав Джаху.

Нагадаємо, що раніше РФ заявила про вихід з Міжнародної космічної станції. Таке рішення ухвалено через те, що Захід відмовився скасовувати санкції проти підприємств російської космічної галузі.