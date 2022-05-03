Аресты на Луне. Канада вводит уголовную ответственность за преступления в космосе

Несмотря на десятилетия освоение космоса, только сейчас Канада и другие страны мира решили осовременить свой Уголовный кодекс.

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Канада намерена внести поправки в свой Уголовный кодекс, чтобы разрешить судебное преследование своих астронавтов, совершающих преступления на Луне, а также во время самого полета, пишет IFLS.

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По сути, любое преступление, совершенное на Луне или во время космического полета, будет рассматриваться так, как если бы оно было совершено в Канаде.

"Член канадского экипажа, который во время космического полета совершит действие или бездействие за пределами Канады, которое, если бы оно было совершено в Канаде, представляло бы собой преступление, подлежащее обвинению, считается совершившим это действие или бездействие в Канаде", — гласит поправка к уголовному законодательству Канады.

Сюда же относятся преступления, совершенные на поверхности Луны. Предлагаемая поправка была внесена после того, как Канада присоединилась к NASA, Европейскому космическому агентству (ЕКА) и Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA) в подписании проекта Lunar Gateway, планируемой небольшой космической станции, которая будет курсировать вокруг Луны по лунной орбите.

Предположительно, это означает, что канадские астронавты до сих пор могли совершать преступления во время пребывания на Международной космической станции без каких-либо юридических последствий.

Причем дебаты вокруг космического беззакония не совсем гипотетичны. Так, в 2019 году уроженку США астронавт Энн Макклейн обвинили в совершении первого в истории преступления в космосе, когда она якобы использовала компьютер МКС для доступа к банковским онлайн-записям своего коллеги.

Обвинения впоследствии были признаны ложными, но весь этот инцидент поднял вопрос о возможных преступлениях в космосе. Профессор Рам Джаху, один из ведущих мировых экспертов по международному космическому праву из Университета Макгилла в Канаде, назвал это дело срочным сигналом к действию для принятия новых правовых норм.

"Достаточно логично и настоятельно необходимо, чтобы такие правила были одинаковыми для всех астронавтов, независимо от того, что они граждане разных стран", — заключил Джаху.

Напомним, что ранее РФ заявила об уходе с Международной космической станции. Такое решение было принято из-за того, что Запад отказался отменять санкции против предприятий российской космической отрасли.