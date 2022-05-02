Россия покидает Международную космическую станцию из-за санкций

В начале месяца в РФ пригрозили выходом из проекта МКС, если Запад не отменит санкции против предприятий российской космической отрасли.

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Российское правительство определило сроки, в течение которых страна должна выйти из проекта Международной космической станции, при этом публично обнародовать свое решение представители РФ не намерены. Об этом сообщает KP со ссылкой на заявление глава Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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"Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично, — заявил Рогозин, — могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС".

По словам руководителя ведомства, представители РФ продолжат работу на станции вплоть до 2024 года. Рогозин пояснил, что такая деятельность имеет целью не только продемонстрировать отношение российского руководства к происходящему в мире, но и готовность РФ к развертыванию Российской орбитальной служебной станции. Сейчас проект станции разрабатывает корпорация "Энергия".

Несмотря на ухудшающиеся отношения, орбитальная станция до начала масштабной войны в Украине оставалось редкой сферой сотрудничества РФ, США и союзных стран. Однако на фоне небывалой международной изоляции, в которой оказалась РФ после масштабного ввода войск в Украину 24 февраля, МКС как символ совместного исследования космоса себя изжил.

НАСА планирует использовать МКС до 2030 года и в течение длительного времени продолжала задействовать космические аппараты "Союз" для транспортировки астронавтов на и с МКС. До запуска первого пилотируемого полета Crew Dragon в 2022 году, "Союзы" были единственным средством транспортировки космических экипажей на МКС. Сейчас Американское космическое агентство больше полагается на частные компании. В минувшую среду, 25 апреля, компания SpaceX Илона Маска доставила на МКС четырех астронавтов НАСА и Европейского космического агентства.

Ранее Фокус сообщал, что космонавты из РФ вывесили на МКС "Знамя Победы". Судя по всему, такая акция готовилась Роскосмосом заранее: представляется маловероятным, что флаг мог случайно попасть на борту МКС.