Российские космонавты вывесили снаружи МКС "Знамя Победы" (фото)

По всей видимости, акция была заранее спланирована руководством Роскосмоса, поскольку вряд ли флаг оказался на борту МКС случайно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Денис Матвеев во время выхода в открытый космос развернули копию "Знамени Победы" на модуле "Наука". Эту инициативу российской команды поддержали на всех уровнях, включая "Роскосмос", сообщает издание "Российская газета".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Издание пишет, что идея разместить "Знамя Победы" снаружи МКС была предложена космонавтом Олегом Артемьевым и была реализована в преддверии 9 мая. Однако остается неясным, случайно ли на борту станции оказалась копия флага, водруженного в 1945 над входом в Рейхстаг, или это заранее спланированная акция руководства Роскосмоса.

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фото ракеты-носителя Ангара А1.2 с нанесенной на корпусе белой буквой "Z".

"Так выглядит "Ангара А1.2" легкого класса перед отправкой на летно-конструкторские испытания", — подписал он свой пост.

Однако через время публикация была удалена по причине нарушения правил Twitter.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков были замечены в желто-синих костюмах. Некоторые западные СМИ предположили, что цвет костюмов был выбран по политическим мотивам. Однако Артемьев позже прокомментировал этот факт, уклончиво сказав, что у них "накопилось много желтого материала".

Американский астронавт Марк Ванде Хай, вернувшийся с МКС по этому поводу сказал, что костюмы российских космонавтов "не несли никакого политического подтекста".