Російські космонавти вивісили зовні МКС "Прапор Перемоги" (фото)
Очевидно, акція була заздалегідь спланована керівництвом Роскосмосу, оскільки навряд чи прапор опинився на борту МКС випадково.
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Російські космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) Олег Артем'єв і Денис Матвєєв під час виходу у відкритий космос розгорнули копію "Прапора Перемоги" на модулі "Наука". Цю ініціативу російської команди підтримали на всіх рівнях, враховуючи Роскосмос, повідомляє видання Російська газета.
Видання пише, що ідея розмістити "Прапор Перемоги" зовні МКС була запропонована космонавтом Олегом Артем'євим і була реалізована напередодні 9 травня. Однак залишається незрозумілим, чи випадково на борту станції опинилася копія прапора, поставленого в 1945 році над входом у Рейхстаг, або це заздалегідь спланована акція керівництва Роскосмосу.
Раніше керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін опублікував у Twitter фото ракети-носія Ангара А1.2 із нанесеною на корпусі білою літерою "Z".
"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед відправленням на льотно-конструкторські випробування", — підписав він свій допис.
Однак через час публікація була видалена через порушення правил Twitter.
Раніше повідомлялося, що російські космонавти на МКС Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков були помічені у жовто-синіх костюмах. Деякі західні ЗМІ припустили, що колір костюмів було обрано з політичних мотивів. Проте Артем'єв пізніше прокоментував цей факт, ухильно сказавши, що в них "назбиралося багато жовтого матеріалу".
Американський астронавт Марк Ванде Гай, який повернувся з МКС із цього приводу, сказав, що костюми російських космонавтів "не несли жодного політичного підтексту".