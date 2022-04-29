Російські космонавти вивісили зовні МКС "Прапор Перемоги" (фото)

Очевидно, акція була заздалегідь спланована керівництвом Роскосмосу, оскільки навряд чи прапор опинився на борту МКС випадково.

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Російські космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) Олег Артем'єв і Денис Матвєєв під час виходу у відкритий космос розгорнули копію "Прапора Перемоги" на модулі "Наука". Цю ініціативу російської команди підтримали на всіх рівнях, враховуючи Роскосмос, повідомляє видання Російська газета.

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Видання пише, що ідея розмістити "Прапор Перемоги" зовні МКС була запропонована космонавтом Олегом Артем'євим і була реалізована напередодні 9 травня. Однак залишається незрозумілим, чи випадково на борту станції опинилася копія прапора, поставленого в 1945 році над входом у Рейхстаг, або це заздалегідь спланована акція керівництва Роскосмосу.

Раніше керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін опублікував у Twitter фото ракети-носія Ангара А1.2 із нанесеною на корпусі білою літерою "Z".

"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед відправленням на льотно-конструкторські випробування", — підписав він свій допис.

Однак через час публікація була видалена через порушення правил Twitter.

Раніше повідомлялося, що російські космонавти на МКС Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков були помічені у жовто-синіх костюмах. Деякі західні ЗМІ припустили, що колір костюмів було обрано з політичних мотивів. Проте Артем'єв пізніше прокоментував цей факт, ухильно сказавши, що в них "назбиралося багато жовтого матеріалу".

Американський астронавт Марк Ванде Гай, який повернувся з МКС із цього приводу, сказав, що костюми російських космонавтів "не несли жодного політичного підтексту".