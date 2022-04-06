Фірмовий колір. Астронавт NASA пояснив жовто-блакитні костюми російського екіпажу МКС

Американський астронавт Марк Ванде Хай, який нещодавно повернувся з МКС розповів про співпрацю з росіянами на орбіті та про їхню реакцію на "незвичайний" колір їхніх костюмів.

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Марк Ванде Хай, який повернувся на Землю з МКС разом з астронавтами Роскосмосу Антоном Шкаплеровим і Петром Дубровим на російському кораблі "Союз", вперше поділився своїми враженнями про роботу з росіянами. Також він розповів про те, що думає про заяви голови Роскосмосу і як відреагували росіяни на повідомлення, що синьо-жовтий колір їхніх костюмів є підтримкою України у її війні проти Росії, повідомляє The Washington Post.

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Марк Ванде Хай особливо не стежив за соціальними мережами, тому лише від дружини дізнався про повідомлення керівника Роскосмосу Дмитра Рогозіна щодо припинення співпраці на МКС через санкції проти Росії через вторгнення до нашої країни. Також Рогозін погрожував тим, що якщо РФ вийде із проєкту МКС, то станція впаде на Землю.

Фокус уже писав про те, що Рогозін отримав відповідь на своє звернення до голів західних космічних агентств зняти санкції і заявив, що рішення про припинення співпраці на МКС ухвалять найближчим часом.

Вперше Ванде Хай поспілкувався з пресою лише 5 березня після того, як трохи звик до перебування на Землі після рекордних для американських астронавтів 355 днів, проведених у космосі. За його словами, він ніколи не переймався своєю безпекою на МКС або під час польоту на кораблі "Союз".

[ + – ] Американець Марк Ванде Хай повернувся на Землю з МКС разом з астронавтами Роскосмосу Фото: ISS

"Я не сприймаю повідомлення Рогозіна всерйоз. Я впевнений у тому, що співпраця США та Росії на МКС продовжиться", — говорить Ванде Хай.

Що ж до кольору костюмів російських астронавтів Олега Артем'єва, Дениса Матвєєва та Сергія Корсакова, які 18 березня прибули на МКС, то, за словами Ванде Хая, вони несли жодного політичного підтексту.

[ + – ] Марк Ванде Хай каже, що колір комбінезонів російських астронавтів не має жодного стосунку до України. Фото: ISS

Фокус вже писав про те, що росіяни прибули на орбітальну станцію у жовто-блакитних комбінезонах. Низка американських ЗМІ побачили в цьому підтримку України у війні з Росією, адже колір костюмів дуже нагадував колір українського прапора.

"Російські астронавти розповіли, що це фірмовий колір їхнього навчального закладу (всі троє є випускниками МДТУ ім. Баумана – прим. ред). Вони навіть не підозрювали, що на Землі сприймуть це як підтримку України. Я думаю, вони просто були приголомшені цим повідомленням", — Каже Ванде Хай.

Щодо вторгнення Росії в Україну, то астронавт NASA сказав, що обговорював цю тему з росіянами.

"Це були не дуже тривалі дискусії. Але я іноді ставив дуже гострі питання. Але здебільшого наше спілкування зводилося до виконання спільної роботи на МКС", — каже Ванде Хай.

За його словами, він дуже зблизився зі своїми товаришами по команді зі США та Росії на МКС.

"Вони були, є і будуть моїми дуже близькими друзями. Це професіонали та чудові люди", — каже астронавт NASA.

Фокус вже писав про те, як продовжує свою роботу спільний американсько-російський екіпаж із 67 експедиції на МКС.

The Washington Post пише, що ймовірно ставлення росіян до американців на МКС є таким самим, як озвучив Ванде Хай. Варто згадати про церемонію прощання частини екіпажу з іншими астронавтами на орбіті.

Тоді росіянин Антон Шкаплеров, передаючи командування на станції Томасу Маршберну з NASA, сказав, що "хоча люди мають проблеми на Землі, але на орбіті ми — один екіпаж". І що МКС є "символом дружби та співпраці в космосі".

Щодо стану здоров'я астронавта, то за Ванде Хаєм продовжують стежити фахівці NASA.

"Я стільки часу провів у невагомості, тому повернення до нормальної гравітації було дуже складним завданням. Я зміг нормально ходити лише через 8 годин, хоча мене й продовжувало хитати. І мені досі не дуже комфортно", — каже Ванде Хай.

Нагадуємо, що вчені отримали знімок МКС із неймовірною деталізацією, де навіть видно окремих астронавтів.

Також Фокус писав про те, що космічні туристи SpaceX доставлять на МКС спеціальний шолом для дослідження активності мозку в умовах невагомості.