Можна побачити астронавтів. Вчені отримали знімок МКС із неймовірною деталізацією (фото)

Що дивує найбільше так це те, що на отриманому зображенні видно не лише станцію, а й двох астронавтів МКС.

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Знімки космічних об'єктів, які в наш час роблять за допомогою високоякісних телескопів, просто неймовірні. Як приклад можна навести недавнє фото, зроблене німецьким астрофотографом Себастьяном Вольтмером. Йому вдалося зробити знімок МКС, на якому, що дивовижно, можна роздивитися двох астронавтів під час виходу у відкритий космос, пише Futurism.

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"Мені здається, я щойно сфотографував світлину, яку вдається зробити раз у житті. Це перше наземне фото, на якому два космонавти одночасно знаходяться поруч із МКС", — зазначив Вольтмер.

[ + – ] Неймовірний знімок показує астронавта NASA Раджу Чарі та астронавта ЄКА Маттіаса Мауера під час виходу у відкритий космос

Неймовірний знімок показує астронавта NASA Раджу Чарі та космонавта ЄКА Маттіаса Мауера під час виходу у відкритий космос. Зображення зробив телескоп C11 EdgeHD.

"Коли у відкритий космос вийшли два астронавти Раджа Чарі та Маттіас Мауер, Міжнародна космічна станція з'явилася незабаром після заходу сонця у яскравому вечірньому небі над Німеччиною", — зазначив астрофотограф.

[ + – ] Наближені фото астронавта NASA Раджу Чарі та космонавта ЄКА Маттіаса Мауера

Ми бачили багато неймовірних зображень з космосу, але, дивлячись на знімок, зроблений із Землі, це фото буде важко перевершити. Під час виходу у відкритий космос, який тривав майже 7 годин, астронавти виконували різноманітні завдання для підготовки до майбутньої установки сонячної батареї. Також вони займалися й іншими справами, такими як заміна зовнішньої камери, встановлення кабелю живлення та передача даних на науковій платформі Bartolomeo.

Нагадаємо, що 30 березня американський і два російські космонавти повернулися з МКС на Землю. Крім того, астронавт NASA Марк Ванде Хай встановив рекорд перебування на станції серед космонавтів США. Тривалість його перебування в космосі зайняла 355 днів.