Можно разглядеть астронавтов. Ученые получили снимок МКС с невероятной детализацией (фото)

Что удивляет больше всего так это то, что на полученном изображении наблюдается не только станция, но и двое астронавтов МКС.

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Снимки космических объектов, которые в наши дни делают с помощью высококачественных телескопов, просто невероятны. В качестве примера можно привести недавнее фото, сделанное немецким астрофотографом Себастьяном Вольтмером. Ему удалось сделать снимок МКС, на котором, что удивительно, можно разглядеть двух астронавтов во время выхода в открытый космос, пишет Futurism.

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"Мне кажется, я только что запечатлел снимок, который удается сделать раз в жизни. Это первое наземное фото, на котором два космонавта одновременно находятся рядом с МКС", — отметил Вольтмер.

[ + – ] Невероятный снимок показывает астронавта NASA Раджу Чари и астронавта ЕКА Маттиаса Маурера во время выхода в открытый космос

Невероятный снимок показывает астронавта NASA Раджу Чари и космонавта ЕКА Маттиаса Маурера во время выхода в открытый космос. Изображение было сделано с помощью телескопа C11 EdgeHD.

"Во время выхода в открытый космос двух астронавтов Раджи Чари и Маттиаса Маурера, Международная космическая станция появилась вскоре после захода солнца в ярком вечернем небе над Германией", — отметил астрофотограф.

[ + – ] Приближенные фото астронавта NASA Раджу Чари и космонавта ЕКА Маттиаса Маурера

Мы видели много невероятных изображений из космоса, но с точки зрения снимка, сделанного с Земли, это фото будет трудно превзойти. Во время выхода в открытый космос, который длился почти 7 часов, астронавты выполняли различные задачи по подготовке к предстоящей установке солнечной батареи. Также они занимались и другими делами, такие как замена внешней камеры, установка кабеля питания и передача данных на научной платформе Bartolomeo.

Напомним, что 30 марта американский и два русских космонавтов вернулись на Землю с МКС на Землю. Более того, астронавт NASA Марк Ванде Хай установил рекорд пребывания на станции среди космонавтов США. Длительность его пребывания в космосе заняла 355 дней.