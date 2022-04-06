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Фирменный цвет. Астронавт NASA объяснил желто-голубые костюмы российского экипажа МКС

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МКС
Фото: Business Insider | Астронавт NASA рассказал о жизни на МКС

Американский астронавт Марк Ванде Хай, который недавно вернулся с МКС рассказал о сотрудничестве с россиянами на орбите и об их реакции на "необычный" цвет их костюмов.

Марк Ванде Хай, который вернулся на Землю с МКС вместе астронавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым на российском корабле "Союз", впервые поделился своими впечатлениями о работе с русскими. Также он рассказал о том, что думает о заявлениях главы Роскосмоса и как отреагировали россияне на сообщение, что сине-желтый цвет их костюмов является поддержкой Украины в ее воне против России, сообщает The Washington Post.

Марк Ванде Хай особо не следил за социальными сетями, поэтому только от жены узнал о сообщениях руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина касательно прекращения сотрудничества на МКС из-за санкций против России из-за вторжения в нашу страну. Также Рогозин угрожал тем, что если РФ выйдет из проекта МКС, то станция упадет на Землю.

Фокус уже писал о том, что Рогозин получил ответ на свое обращение к главам западных космических агентств снять санкции и заявил о том, что решение о прекращении сотрудничества на МКС будет принято в ближайшее время.

Впервые Ванде Хай пообщался с прессой только 5 марта после того, как немного привык к пребыванию на Земле, после рекордных для американских астронавтов 355 дней, проведенных в космосе. По его словам, он никогда не беспокоился о своей безопасности на МКС или во время полета на корабле "Союз".

Марк Ванде Хай
Американец Марк Ванде Хай вернулся на Землю с МКС вместе астронавтами Роскосмоса
Фото: NASA

"Я не воспринимаю сообщения Рогозина всерьез. Я уверен в том, что сотрудничество США и России на МКС продолжится", — говорит Ванде Хай.

Что же касается цвета костюмов российских астронавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые 18 марта прибыли на МКС, то по словам Ванде Хая они несли никакого политического подтекста.

Русские, космонавты, МКС
Марк Ванде Хай говорит, что цвет комбинезонов русских астронавтов не имеет никакого отношения к Украине
Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что россияне прибыли на орбитальную станцию в желто-голубых комбинезонах. Ряд американских СМИ усмотрели в этом поддержку Украины в войне с Россией, ведь цвет костюмов очень уж напоминал цвет украинского флага.

"Русские астронавты рассказали, что это фирменный цвет их учебного заведения (все трое являются выпускниками МГТУ им. Баумана – прим.ред). Они даже не подозревали, что на Земле воспримут это как поддержку Украины. Я думаю они просто были ошеломлены этим сообщением", — говорит Ванде Хай.

Что касается вторжения России в Украину, то астронавт NASA, сказал, что обсуждал эту тему с русскими.

"Это были не очень продолжительные дискуссии. Но я иногда задавал очень острые вопросы. Но в основном наше общение сводилось к выполнению совместной работы на МКС", — говорит Ванде Хай.

По его словам, он очень сблизился со своими товарищами по команде из США и России на МКС.

"Они были, есть и будут моими очень близкими друзьями. Это профессионалы и замечательные люди", — говорит астронавт NASA.

Фокус уже писал о том, как продолжает свою работу совместный американо-российский экипаж из 67 экспедиции на МКС.

The Washington Post пишет, что вероятно отношение русских к американцам на МКС является таким же, как озвучил Ванде Хай. Стоит вспомнить о церемонии прощания улетающей части экипажа с остальными астронавтами на орбите.

Тогда россиянин Антон Шкаплеров передавая командование на станции Томасу Маршберну из NASA сказал, что "хотя у людей есть проблемы на Земле, но на орбите мы — один экипаж". И что, МКС является "символом дружбы и сотрудничества в космосе".

Что касается состояния здоровья астронавта, то за Ванде Хаем продолжают следить специалисты NASA.

"Я столько времени провел в невесомости, потому возвращение к нормальной гравитации было очень сложной задачей. Я смог нормально ходить только через 8 часов, хотя меня и продолжало шатать. И мне до сих пор не очень комфортно", — говорит Ванде Хай.

Напоминаем, что ученые получили снимок МКС с невероятной детализацией, где даже видно отдельных астронавтов.

Также Фокус писал о том, что космические туристы SpaceX доставят на МКС особый шлем для исследования активности мозга в условиях невесомости.