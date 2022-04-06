Фирменный цвет. Астронавт NASA объяснил желто-голубые костюмы российского экипажа МКС

Американский астронавт Марк Ванде Хай, который недавно вернулся с МКС рассказал о сотрудничестве с россиянами на орбите и об их реакции на "необычный" цвет их костюмов.

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Марк Ванде Хай, который вернулся на Землю с МКС вместе астронавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым на российском корабле "Союз", впервые поделился своими впечатлениями о работе с русскими. Также он рассказал о том, что думает о заявлениях главы Роскосмоса и как отреагировали россияне на сообщение, что сине-желтый цвет их костюмов является поддержкой Украины в ее воне против России, сообщает The Washington Post.

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Марк Ванде Хай особо не следил за социальными сетями, поэтому только от жены узнал о сообщениях руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина касательно прекращения сотрудничества на МКС из-за санкций против России из-за вторжения в нашу страну. Также Рогозин угрожал тем, что если РФ выйдет из проекта МКС, то станция упадет на Землю.

Фокус уже писал о том, что Рогозин получил ответ на свое обращение к главам западных космических агентств снять санкции и заявил о том, что решение о прекращении сотрудничества на МКС будет принято в ближайшее время.

Впервые Ванде Хай пообщался с прессой только 5 марта после того, как немного привык к пребыванию на Земле, после рекордных для американских астронавтов 355 дней, проведенных в космосе. По его словам, он никогда не беспокоился о своей безопасности на МКС или во время полета на корабле "Союз".

[ + – ] Американец Марк Ванде Хай вернулся на Землю с МКС вместе астронавтами Роскосмоса Фото: NASA

"Я не воспринимаю сообщения Рогозина всерьез. Я уверен в том, что сотрудничество США и России на МКС продолжится", — говорит Ванде Хай.

Что же касается цвета костюмов российских астронавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые 18 марта прибыли на МКС, то по словам Ванде Хая они несли никакого политического подтекста.

[ + – ] Марк Ванде Хай говорит, что цвет комбинезонов русских астронавтов не имеет никакого отношения к Украине Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что россияне прибыли на орбитальную станцию в желто-голубых комбинезонах. Ряд американских СМИ усмотрели в этом поддержку Украины в войне с Россией, ведь цвет костюмов очень уж напоминал цвет украинского флага.

"Русские астронавты рассказали, что это фирменный цвет их учебного заведения (все трое являются выпускниками МГТУ им. Баумана – прим.ред). Они даже не подозревали, что на Земле воспримут это как поддержку Украины. Я думаю они просто были ошеломлены этим сообщением", — говорит Ванде Хай.

Что касается вторжения России в Украину, то астронавт NASA, сказал, что обсуждал эту тему с русскими.

"Это были не очень продолжительные дискуссии. Но я иногда задавал очень острые вопросы. Но в основном наше общение сводилось к выполнению совместной работы на МКС", — говорит Ванде Хай.

По его словам, он очень сблизился со своими товарищами по команде из США и России на МКС.

"Они были, есть и будут моими очень близкими друзьями. Это профессионалы и замечательные люди", — говорит астронавт NASA.

Фокус уже писал о том, как продолжает свою работу совместный американо-российский экипаж из 67 экспедиции на МКС.

The Washington Post пишет, что вероятно отношение русских к американцам на МКС является таким же, как озвучил Ванде Хай. Стоит вспомнить о церемонии прощания улетающей части экипажа с остальными астронавтами на орбите.

Тогда россиянин Антон Шкаплеров передавая командование на станции Томасу Маршберну из NASA сказал, что "хотя у людей есть проблемы на Земле, но на орбите мы — один экипаж". И что, МКС является "символом дружбы и сотрудничества в космосе".

Что касается состояния здоровья астронавта, то за Ванде Хаем продолжают следить специалисты NASA.

"Я столько времени провел в невесомости, потому возвращение к нормальной гравитации было очень сложной задачей. Я смог нормально ходить только через 8 часов, хотя меня и продолжало шатать. И мне до сих пор не очень комфортно", — говорит Ванде Хай.

Напоминаем, что ученые получили снимок МКС с невероятной детализацией, где даже видно отдельных астронавтов.

Также Фокус писал о том, что космические туристы SpaceX доставят на МКС особый шлем для исследования активности мозга в условиях невесомости.