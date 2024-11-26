Від 30 тисяч до 10 мільйонів: помічник Трампа вимагав хабарі від кандидатів на посади, — WP

Радник Трампа Борис Епштейн підозрюється у вимаганні грошей в майбутнього міністра фінансів та в оборонних підрядників, написали журналісти. Трамп міг планувати призначити Епштейна на посаду, пов'язану з російсько-українською війною.

Для майбутнього 47 президента США Дональда Трампа підготували звіт про його помічника Бориса Епштейна, який вимагає гроші за лобіювання інтересів претендентів на урядові посади. Один з кандидатів мав сплачувати по 30 тис. дол. щомісяця, також йому пропонували одноразову "інвестицію" в 10 млн дол. Про деталі звіту щодо Епштейна ідеться у статті The Washington Post.

Журналісти посилаються на інформацію, отриману від двох анонімних джерел, дотичних до нової американської адміністрації. Вони розповіли про звіт, який підготували юристи щодо діяльності Бориса Епштейна. Звіт створений за дорученням Трампа, до якого дійшли обвинувачення в хабарництві його помічника. У статті перелічили три випадки, в яких помічник вимагав гроші. Тим часом серед тих, кого він запропонував, був претендент на посаду генерального прокурора та підозрюваний у сексуальному насильстві Метт Гетц.

Юристи Трампа написали у звіті, що Епштейн вимагав 30 тис. дол. на місяць від Скотта Бессента, якого Трамп планує зробити міністром фінансів. Також ішлося про 10 млн дол., які той мав інвестувати у діяльність баскетбольного клубу. Бессент хабар не заплатив, але подібні підозри не коментує. Ще 100 тис. дол. — хабар, який мав заплатити підрядник зі сфери оборони.

Журналісти також написали, що оточення майбутнього очільника США помітило активність Епштейна, який намагався заробити на своїй близькості до політика. При цьому лідер республіканців, за слова видання, знає про ці підозри, і саме тому попросив юристів підготувати звіт.

"Ніхто, хто працює на мене в будь-якій якості, не повинен прагнути заробити гроші", — навели на порталі позицію Трампа.

Видання WP не написало, чи змінилось ставлення Трампа до Епштейна. Епштейн, своєю чергою, заперечує обвинувачення і запевняє у своїй відданості, ідеться у статті.

Борис Епштейн — біографія

Борис Епштейн — 43-річний американський політтехнолог, інвестиційний банкір, радник Дональда Трампа з часів його першої каденції на посаді президента США. Епштейн — росіянин за походження: народився у Москві, але у 12-річному віці емігрував разом з родиною. З часом він почав займатись комунікаційними питаннями тодішнього очільника країни. Розслідування показали, що він, серед іншого, співпрацював з РФ: влаштовував інвестиційні форуми, контактував з тодішніми московськими урядовцями, при цьому робив це навіть після 2014 року, з'ясували на порталі Media Matters. У 2024 році The New York Timews написало, що Епштейна можуть призначити спеціальним послаником Трампа у справах російсько-української війни.

Зазначимо, Фокус писав про Бессента, якого Трамп може призначити міністром фінансів. Скотт Бессент — мільярдер, який інвестував, серед іншого, у фонд британського короля Чарльза і має з ним особисті дружні відносини, ідеться у статті Daily Mail.

Нагадуємо, 24 листопада посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів, чого очікувати Україні після обрання Дональда Трампа на посаду президента США.