Близький друг короля Чарльза стане одним із міністрів в уряді Трампа, — ЗМІ

Скотт Бессент допомагав принцу Чарльзу поліпшити імідж Камілли, яку британці сприйняли в багнети після того, як вона офіційно стала нареченою спадкоємця престолу. Він також щедро жертвував гроші у фонд The Prince's Foundation.

Мільярдер Скотт Бессент, гендиректор хедж-фонду Key Square Capital Management, якого новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити міністром фінансів, є близьким другом короля Чарльза і королеви Камілли, пише Daily Mail.

За словами джерела, Бессент знайомий з монархом багато років. Він був великим прихильником Фонду принца, коли Чарльз був принцом Уельським. Смерть принцессі Діани зблизила Чарльза і Скотта, і він став тим, хто допоміг нинішньому королю поліпшити імідж Камілли, яку спочатку британське суспільство звинувачувало в причетності до загибелі принцеси Вельської.

"Скотт Бессент давно підтримує благодійні організації короля, тоді як Камілла зупинялася в його просторому будинку в Гемптонсі, штат Нью-Йорк, 1999 року під час своєї першої самостійної поїздки до США. Вона приїхала до США 1999 року і жила у нього, і він познайомив її з усіма, хто щось із себе представляє в суспільстві Нью-Йорка. Вони залишаються близькими, і Скотт часто відвідує приватні збори коштів у Палаці", — розповів інформатор.

Король Чарльз і королева Камілла мають тісні зв'язки з американським фінансистом Фото: Getty Images

Про те, що Трамп планує взяти Бессента у свою команду, він заявив увечері 22 листопада.

"Скотт допоможе мені сповістити про новий золотий вік для Сполучених Штатів", — заявив республіканець.

Як пише таблоїд, Бассент стане першим гомосексуалістом-членом Республіканського кабінету міністрів. У разі його призначення Трамп на ділі покаже, що він не гомофоб, у чому йому часто закидали недоброзичливці.

"Він дружить зі Скоттом уже багато років, і його сексуальна орієнтація ніколи не була проблемою. Президент не переймається такими речами, насправді він і Меланія активно підтримують ЛГБТ-республіканські групи і часто запрошують їх у Мар-а-Лаго. Це не так уже й важливо", — сказав журналістам інформатор з Волл-стріт.

У новому уряді Бессент відповідатиме за ключові фінансові рішення, зокрема за скорочення рекордно високого державного боргу Америки в розмірі $36 трильйонів, водночас реалізуючи податкові пільги для середнього класу, і контролюватиме розподіл федеральних коштів для підтримки планів Трампа з депортації мільйонів нелегальних іммігрантів, що розпочнуться 20 січня, у день вступу на посаду обраного президента.

Раніше він працював на Джорджа Сороса, одного з найбільших донорів Демократичної партії, однак долучився до республіканців ще під час першої передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році.

Разом із чоловіком-юристом, колишнім прокурором Нью-Йорка Джоом Фріменом, Бессент виховує двох дітей. Його часто називають "фінансовим генієм", і він зробив собі ім'я, роблячи ставки проти фунта під час краху "Чорної середи" 1992 року, що принесло його фірмі мільярд доларів.

У 2015 році він запустив свій хедж-фонд Key Square.

Раніше Фокус писав, що 2022 року фонд Чарльза, The Prince's Foundation, опинився в полі зору правоохоронців через імовірність непрозорого отримання грошових коштів. Зокрема, йшлося про те, що організація надала підданство і нагороди громадянину Саудівської Аравії в обмін на грошові пожертвування.