Новий скандал. Поліція розслідує справу про фонд майбутнього короля Великої Британії

Британські ЗМІ повідомляють, що поліція Лондона почала розслідування щодо однієї з благодійних організацій принца Чарльза — The Prince's Foundation — через ймовірність непрозорого отримання грошових коштів.

Як повідомляє ВВС, поліція Лондона розпочала розслідування діяльності благодійного фонду принца Чарльза у зв'язку з повідомленнями в ЗМІ про те, що організація надала підданство та нагороди громадянинові Саудівської Аравії замість грошових пожертвувань.

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"Це (початок розслідування) пов'язане з повідомленнями у ЗМІ, згідно з якими одному саудівцю було запропоновано надати допомогу заради отримання нагород та підданства (Великобританії)", — йдеться в опублікованій у середу заяві поліції.

Нагадаємо, минулої осені газета The Sunday Times повідомила про те, що нібито колишній особистий помічник принца Уельського та директор його фонду допоміг саудівському мільярдеру Махфузу Мареї Мубараку бін Махфузу отримати орден Британської імперії. Натомість бізнесмен пожертвував 1,5 мільйони фунтів стерлінгів королівським благодійним організаціям. Гроші, ймовірно, пішли на ремонт двох історичних будівель, які принц Чарльз використовує як резиденції, а також на реставрацію інших проєктів фонду.

У пресслужбі принца Уельського стверджують, що спадкоємець британського престолу не мав жодного уявлення про спосіб залучення коштів у благодійний фонд.

Як писав раніше Фокус, королівську родину стрясає низка скандалів. Нещодавно британські ЗМІ повідомили, що Єлизавета II має намір піти на угоду в справі проти її сина принца Ендрю та виплатити значну грошову компенсацію.