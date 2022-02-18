Новый скандал. Полиция расследует дело о фонде будущего короля Великобритании

Британские СМИ сообщают, что полиция Лондона начала расследование в отношении одной из благотворительных организаций принца Чарльза — The Prince’s Foundation — из-за вероятности непрозрачного получения денежных средст

Как сообщает BBC, полиция Лондона начала расследование деятельности благотворительного фонда принца Чарльза в связи с сообщениями в СМИ о том, что организация предоставила поддансво и награды гражданину Саудовской Аравии взамен на денежные пожертвования.

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"Это (начало расследования) связано с сообщениями в СМИ, согласно которым одному саудовцу было предложено оказать помощь ради получения наград и подданства (Великобритании)", — говорится в опубликованном в среду заявлении полиции.

Напомним, прошлой осенью газета The Sunday Times сообщила о том, что якобы бывший личный помощник принца Уэльского и директор его фонда помог саудовскому миллиардеру Махфузу Мареи Мубараку бин Махфузу получить орден Британской империи. Взамен бизнесмен пожертвовал 1,5 миллиона фунтов стерлингов королевским благотворительным организациям. Деньги предположительно пошли на ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций, а также на реставрацию других проектов фонда.

В пресс-службе принца Уэльского утверждают, что наследник британского престола не имел никакого представления о способе привлечения средств в благотворительный фонд.

Как писал ранее Фокус, королевскую семью сотрясает череда скандалов. Недавно британские СМИ сообщили, что Елизавета II намерена пойти на сделку в деле против ее сына принца Эндрю и выплатить значительную денежную компенсацию.