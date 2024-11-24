Близкий друг короля Чарльза станет одним из министров в правительстве Трампа, – СМИ

Скотт Бессент помогал принцу Чарльзу улучшить имидж Камиллы, которую британцы восприняли в штыки после того, как она официально стала невестой наследника престола. Он также щедро жертвовал деньги в фонд The Prince’s Foundation.

Миллиардер Скотт Бессент, гендиректор хедж-фонда Key Square Capital Management, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить министром финансов, является близким другом короля Чарльза и королевы Камиллы, пишет Daily Mail.

По словам источника, Бессент знаком с монархом много лет. Он был большим сторонником Фонда принца, когда Чарльз был принцем Уэльским. Смерть принцессі Диані сблизила Чарльза и Скотта, и он стал тем, кто помог нінешнему королю улучшить имидж Камиллы, которую поначалу британское общество обвиняло в причастности к гибели принцессы Уэльской.

"Скотт Бессент давно поддерживает благотворительные организации короля, в то время как Камилла останавливалась в его просторном доме в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк, в 1999 году во время своей первой самостоятельной поездки в США. Она приехала в США в 1999 году и жила у него, и он познакомил ее со всеми, кто что-то из себя представляет в обществе Нью-Йорка. Они остаются близкими, и Скотт часто посещает частные сборы средств во Дворце", – рассказал информатор.

Король Чарльз и королева Камилла имеют тесніе связи с американским финансистом Фото: Getty Images

О том, что Трамп планирует взять Бессента в свою команду, он заявил вечером 22 ноября.

"Скотт поможет мне возвестить о новом золотом веке для Соединенных Штатов", – заявил республиканец.

Как пишет таблоид, Бассент станет первым гомосексуалистом-членом Республиканского кабинета министров. В случае его назанчения Трамп на деле покажет, что он не гомофоб, в чем его часто упрекали недоброжелатели.

"Он дружит со Скоттом уже много лет, и его сексуальная ориентация никогда не была проблемой. Президент не заботится о таких вещах, на самом деле он и Мелания активно поддерживают ЛГБТ-республиканские группы и часто приглашают их в Мар-а-Лаго. Это не так уж важно", – сказал журналистам информатор с Уолл-стрит.

В новом правительстве Бессент будет отвечать за ключевые финансовые решения, в том числе за сокращение рекордно высокого государственного долга Америки в размере $36 триллионов, одновременно реализуя налоговые льготы для среднего класса, и контролировать распределение федеральных средств для поддержки планов Трампа по депортации миллионов нелегальных иммигрантов, которые начнутся 20 января, в день вступления в должность избранного президента.

Раньше он работал на Джорджа Сороса, одного из крупнейших доноров Демократической партии, однако присоединился к республиканцам еще во время первой предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Вместе с мужем-юристом, бывшим прокурором Нью-Йорка Джоом Фрименом, Бессент воспитывает двоих детей. Его часто называют "финансовым гением", и он сделал себе имя, делая ставки против фунта во время краха "Черной среды" 1992 года, что принесло его фирме миллиард долларов.

В 2015 году он запустил свой хедж-фонд Key Square.

Ранее Фокус писал, что в 2022 году фонд Чарльза, The Prince’s Foundation, оказался в поле зрения правоохранителей из-за вероятности непрозрачного получения денежных средств. В частности, речь шла, что организация предоставила подданство и награды гражданину Саудовской Аравии взамен на денежные пожертвования.