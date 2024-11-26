Советник Трампа Борис Эпштейн подозревается в вымогательстве денег у будущего министра финансов и у оборонных подрядчиков, написали журналисты. Трамп мог планировать назначить Эпштейна на должность, связанную с российско-украинской войной.

Для будущего 47 президента США Дональда Трампа подготовили отчет о его помощнике Борисе Эпштейне, который требует деньги за лоббирование интересов претендентов на правительственные должности. Один из кандидатов должен был платить по 30 тыс. долл. ежемесячно, также ему предлагали одноразовую "инвестицию" в 10 млн долл. О деталях отчета по Эпштейну говорится в статье The Washington Post.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от двух анонимных источников, имеющих отношение к новой американской администрации. Они рассказали об отчете, который подготовили юристы относительно деятельности Бориса Эпштейна. Отчет создан по поручению Трампа, до которого дошли обвинения во взяточничестве его помощника. В статье перечислили три случая, в которых помощник требовал деньги. Между тем среди тех, кого он предложил, был претендент на должность генерального прокурора и подозреваемый в сексуальном насилии Мэтт Гетц.

Юристы Трампа написали в отчете, что Эпштейн требовал 30 тыс. долл. в месяц от Скотта Бессента, которого Трамп планирует сделать министром финансов. Также речь шла о 10 млн долл., которые тот должен был инвестировать в деятельность баскетбольного клуба. Бессент взятку не заплатил, но подобные подозрения не комментирует. Еще 100 тыс. долл. — взятка, которую должен был заплатить подрядчик из сферы обороны.

Журналисты также написали, что окружение будущего главы США заметило активность Эпштейна, который пытался заработать на своей близости к политику. При этом лидер республиканцев, по слова издания, знает об этих подозрениях, и именно поэтому попросил юристов подготовить отчет.

"Никто, кто работает на меня в любом качестве, не должен стремиться заработать деньги", — привели на портале позицию Трампа.

Издание WP не написало, изменилось ли отношение Трампа к Эпштейну. Эпштейн, в свою очередь, отрицает обвинения и уверяет в своей преданности, говорится в статье.

Борис Эпштейн — биография

Борис Эпштейн — 43-летний американский политтехнолог, инвестиционный банкир, советник Дональда Трампа со времен его первой каденции на посту президента США. Эпштейн — русский по происхождению: родился в Москве, но в 12-летнем возрасте эмигрировал вместе с семьей. Со временем он начал заниматься коммуникационными вопросами тогдашнего главы страны. Расследования показали, что он, среди прочего, сотрудничал с РФ: устраивал инвестиционные форумы, контактировал с тогдашними московскими чиновниками, при этом делал это даже после 2014 года, выяснили на портале Media Matters. В 2024 году The New York Timews написало, что Эпштейна могут назначить специальным посланником Трампа по вопросам российско-украинской войны.

Отметим, Фокус писал о Бессенте, которого Трамп может назначить министром финансов. Скотт Бессент — миллиардер, который инвестировал, среди прочего, в фонд британского короля Чарльза и имеет с ним личные дружеские отношения, говорится в статье Daily Mail.

Напоминаем, 24 ноября посол Украины в Бразилии Андрей Мельник рассказал, чего ожидать Украине после избрания Дональда Трампа на пост президента США.