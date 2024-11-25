"План победы" не предусматривает возвращения границ 1991 года, — СМИ

По словам источников журналистов, республиканцы не воспринимают аргументы о возвращении Донбасса, территории которого были потеряны 10 лет назад, ведь там уже живут другие люди.

Отдельные пункты "плана победы", который президент Владимир Зеленский представил в США, ориентированы на то, чтобы найти отклик в Республиканской партии. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в высшем военно-политическом руководстве Украины.

Одним из ключевых элементов плана является разработка месторождений лития, металла, который играет важную роль в современной электронике и производстве электромобилей. В Украине надеются, что интерес к этому стратегическому ресурсу может стать основой для экономического сотрудничества с Западом.

Украинское руководство стремится не только к военно-политической поддержке, но и к экономическим гарантиям безопасности. По словам источников, если на территории Украины появятся крупные западные инвестиции, это создаст дополнительный стимул для западных стран защищать свои активы в случае новой агрессии со стороны России.

Однако такая стратегия имеет и свои недостатки. Источники подчеркивают, что Республиканская партия США мыслит прежде всего прагматично. Они готовы поддерживать те регионы, которые имеют стратегическую ценность, например Житомирщина с ее литием. Зато Донбасс, с его угольными месторождениями, может не вызвать такого же интереса.

"Но минус этих идей в том, что они не предусматривают возвращения границ-1991. Республиканцы смотрят на все прагматично. Условно говоря, вот у вас есть литий на Житомирщине, это понятно, его надо защищать. А что у вас на Донбассе? Уголь? Уголь нам не нужен, у самих есть", — рассказал один из собеседников издания.

По информации источников, часть американских республиканцев считает, что потеря Донбасса десять лет назад изменила демографический и политический ландшафт региона. Это усложняет аргументацию для возвращения этих территорий под контроль Украины.

"Вот, вы Донбасс когда потеряли, 10 лет назад? Так там уже не ваши люди и все такое", — говорят они.

Авторы материала отмечают, что фраза "границы 1991 года" в публичных заявлениях украинского руководства стали звучать несколько реже. Однако отмечают, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы формально отказаться от каких-то своих территорий в пределах 1991 года, ведь даже с формальной точки зрения это запрещено законодательством.

Напомним, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все шансы в 2025 году завершить войну.

Издание Foreign Affairs писало, что выход Украины на границы 1991 года маловероятен, ведь для этого нужны силы втрое больше российских.