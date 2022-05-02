Росія покидає Міжнародну космічну станцію через санкції

На початку місяця в РФ пригрозили виходом із проєкту МКС, якщо Захід не скасує санкції проти підприємств російської космічної галузі.

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Російський уряд визначив терміни, протягом яких країна має вийти з проєкту Міжнародної космічної станції, при цьому публічно оприлюднити своє рішення представники РФ не мають наміру. Про це повідомляє KP із посиланням на заяву голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна.

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"Рішення вже ухвалене, ми не зобов'язані говорити про нього публічно, — заявив Рогозін, — можу сказати тільки одне: відповідно до наших зобов'язань, ми за рік попередимо наших партнерів про закінчення роботи на МКС".

За словами керівника відомства, представники РФ продовжать роботу на станції аж до 2024 року. Рогозін пояснив, що така діяльність має на меті не лише продемонструвати ставлення російського керівництва до того, що відбувається у світі, а й готовність РФ до розгортання Російської орбітальної службової станції. Наразі проєкт станції розробляє корпорація "Енергія".

Незважаючи на погіршення відносин, орбітальна станція до початку масштабної війни в Україні залишалася рідкісною сферою співпраці РФ, США та союзних країн. Проте на тлі небувалої міжнародної ізоляції, в якій опинилася РФ після масштабного введення військ в Україну 24 лютого, МКС як символ спільного дослідження космосу зжив себе.

НАСА планує використовувати МКС до 2030 року і протягом тривалого часу продовжувала задіяти космічні апарати "Союз" для транспортування астронавтів і з МКС. До запуску першого пілотованого польоту Crew Dragon у 2022 році "Союзи" були єдиним засобом транспортування космічних екіпажів на МКС. Наразі Американське космічне агентство більше покладається на приватні компанії. Минулої середи, 25 квітня, компанія SpaceX Ілона Маска доставила на МКС чотирьох астронавтів НАСА та Європейського космічного агентства.

Раніше Фокус повідомляв, що космонавти з РФ вивісили на МКС "Прапор Перемоги". Зважаючи на все, така акція готувалася Роскосмосом заздалегідь: малоймовірним, що прапор міг випадково потрапити на борту МКС.