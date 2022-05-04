Воровка по соседству. Луна могла выкачивать воду с Земли на протяжении миллиардов лет

Новое исследование предполагает, что источником появления воды на спутнике Земли была земная атмосфера.

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На Луне присутствуют молекулы воды и лед. Некоторое количество воды, вероятно, образовалось в результате столкновений с астероидами и кометами. Ученые считают, что ионы водорода и кислорода, которые улетучились из верхних слоев атмосферы Земли могли создать на Луне до 3500 кубических километров поверхностной вечной мерзлоты или подземной жидкой воды, сообщает ScienceAlert.

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Новое исследование показывает, что ионы водорода и кислорода попадали на Луну, когда она проходила через земную магнитосферу. Во время этого прохождения ионы водорода и кислорода, которые улетучились из верхних слоев атмосферы снова устремлялись к планете, а в это же время они попадали и на Луну.

"Луна как бы находится под душем из ионов воды", — говорит Гюнтер Клетечка из Университета штата Аляска.

Ученые полагают, что так как на Луне нет магнитосферы, то ионы попадая на ее поверхность создают вечную мерзлоту. Часть этого льда в результате различных геологических процессов могла уйти под поверхность и превратиться в жидкую воду. Исследование предполагает, что ионы накапливались на Луне в течение миллиардов лет.

Используя данные космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые изучили полярные регионы Луны и несколько кратеров. В результате ученые обнаружили геологические аномалии, которые могут указывать на наличие поземных резервуаров с жидкой водой.

[ + – ] Распредление льда на поврехности Луны на Южном полюсе (слева) и Северном полюсе (справа) Фото: NASA

"Мы считаем, что в недрах Луны может таиться несколько тысяч кубических километров воды, которая накопилась там за 3,5 млрд лет", — говорит Клетечка.

Хотя вполне вероятно, что вода на Луне появляется из нескольких источников, но ученые считают, что большая ее часть могла попасть именно с Земли.

NASA планирует вернуть человека на Луну и обустроить там постоянную колонию. Для этого нужно разместить лунную базу рядом с источником воды. Это исследование может помочь NASA в вопросе правильного размещения базы.

Напоминаем, что с помощью нового "лазерного рюкзака" астронавты смогут обойтись без GPS на Луне. Ученые создали систему дистанционного зондирования, которая поможет находить путь астронавтам и создавать трехмерные карты спутника Земли.

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