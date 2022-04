С помощью нового "лазерного рюкзака" астронавты смогут обойтись без GPS на Луне

Ученые NASA совместно с компаниями-партнерами создали систему дистанционного зондирования, которая поможет находить путь астронавтам и создавать трехмерные карты Луны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

NASA совместно с компаниями-партнерами Torch Technologies Inc и Aeva Inc создали прототип мобильного лидарного сканера, который использует лазерный луч для исследования местности. Этот сканер, размером с рюкзак, под названием Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK) сможет помочь прокладывать маршруты астронавтам и луноходам на поверхности Луны в районе Южного полюса даже в полной темноте, сообщает New Atlas.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На Земле мы привыкли к тому, что с помощью технологии GPS мы можем всегда определить свое точное местонахождения. Но на Луне нет GPS. Там даже нет магнитного поля, а значит там не работают даже обычные компасы.

Поэтому новая навигационная система под названием KNaCK поможет перемещаться астронавтам и луноходам по поверхности спутника Земли, а также будет создавать высокоточные карты лунной поверхности в режиме реального времени даже в полной темноте.

[ + – ] Южный полюс Луны Фото: wikipedia

KNaCK представляет собой лазерный лидар, который использует лазер для составления правильных маршрутов и картографирования. То, что эта навигационная система может работать в темноте особенно важно, ведь на Южном полюсе Луны практически всегда темно.

[ + – ] KNaCK представляет собой лазерный лидар, который использует лазер для составления правильных маршрутов и картографирования Фото: NASA

"Этот прибор представляет собой геодезический инструмент, который можно использовать, как для навигации, так и для научного картирования с очень высоким разрешением с точностью до сантиметра. Он сможет определять точные расстояния до объектов, так же, как и GPS, благодаря чему астронавты на Луне всегда будут знать, где они находятся и сколько им осталось до конечной точки", — говорит Майкл Занетти который возглавляет проект KNaCK в NASA.

Сейчас KNaCk проходит испытания в штате Нью-Мексико и в Космическом центре имени Кеннеди. По словам Занетти, новый сканер сможет также фиксировать места, где астронавты обнаружили какой-то уникальный минерал или горную породу, чтобы потом вернуться сюда снова.

Пока "лазерный рюкзак" весом в 18 кг испытывают "на прочность", в NASA уже работают над тем, чтобы значительно уменьшить этот сканер в размерах.

"Мы хотим сделать этот навигационный аппарат размером с жестяную ьанку для напитка, чтобы его можно было прикрепить на скафандр астронавта или же закрепить на луноходе", — говорит Занетти.