Світовий океан починає "втрачати пам'ять": чим це загрожує планеті

Зміна клімату змінює передбачуваність стану океанів, але це дуже небезпечно, вважають учені.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Світовий океан змінюється через зміни клімату. В океанах виникають аномальні явища в його температурі, структурі, течіях і навіть у кольорі. Зазвичай стабільне океанічне середовище стає все непередбачуванішим і нестійкішим. За словами вчених, це схоже на те, начебто світовий океан "втрачає свою пам'ять", повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Пам'яттю світового океану можна вважати ті умови у воді, які є незмінними. Можна говорити про те, що океани були передбачуваними, тобто все, що в них відбувалося, можна було спрогнозувати. Це стосується, наприклад, рівня поверхневої температури. Але в найближчі десятиліття океан змінюватиметься через зміни клімату і стане все непередбачуванішим", — говорить Хуей Ші з Інституту Фараллон, Каліфорнія, США.

Температурні показники у верхньому шарі океанів змінюватимуться

Під час дослідження вчені проаналізували стан температури поверхні світового океану та його підповерхневого шару, що протирається на глибину до 50 метрів. Цей шар води здебільшого показує стабільну температуру і менше схильний до змін, якщо порівняти з температурою повітря над океанами.

Згідно з дослідженням, основаним на комп'ютерному моделюванні стану океанів у майбутньому, температурні показники у верхньому шарі води змінюватимуться і це можуть бути значні зміни.

[ + – ] Згідно з дослідженням, основаним на комп'ютерному моделюванні стану океанів у майбутньому, температурні показники у верхньому шарі води змінюватимуться і це можуть бути значні зміни Фото: wikipedia

"У цьому випадку, якщо говорити про пам'ять океану, то він ніби запам'ятовує ті умови, які зберігає в майбутньому, але протягом найближчих десятиліть цього може не статися", — говорить Хуей Ші.

Вчені вважають, що в океанах підвищується рівень перемішування води у верхніх шарах і це призведе до того, що океани будуть схильними до температурних змін.

Як це вплине на мешканців океанів?

Поки вчені точно не з'ясували, як така ситуація вплине на морських жителів. Дослідники впевнені, що це точно вплине на їхнє життя, хоча деякі з морських жителів, найімовірніше, зможуть адаптуватися до нових умов.

"Те, що умови в океанах змінюються, представляє загрозу для прогнозування подальших змін. Це знижує, наприклад, нашу здатність прогнозувати появу мусонів та інших пов'язаних з океанами погодних явищ", — говорить Хуей Ші.

За словами вчених, у майбутньому через зміну клімату на Землі все частіше будуть з'являтися екстремальні та небезпечні для людини погодні явища. Але тепер їх спрогнозувати буде складніше, якщо океан повністю втратить свою пам'ять.

Нагадуємо, що NASA прогнозує історичне зростання рівня океану у найближчі 30 років. Рівень води може зрости на 25-30 см.